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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Боавишта
Эшторил - Боавишта: обзор матча 09 февраля 2023
Эшторил
09.02.2023, четверг, 21:00
Португалия. Примейра, 14 тур
2 : 1
Завершен
Боавишта
50'
Т. Араужо
77'
Т. Гувейя
4'
Ю. Нжийе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Боавишта
Замена
Деле
️️️️
Т. Араужо
90'
+2
86'
Желтая карточка
М. Рейзинью
82'
Замена
М. Рейзинью
️️️️
П. Малхейру
82'
Замена
Сезар
️️️️
И. Вукотич
Замена
Б. Виталь
️️️️
Т. Гувейя
82'
Замена
А. Маркес
️️️️
Ж. Карлос
82'
ГОЛ! 2:1!
Т. Гувейя
Пас отдал
Ж. Карлос
77'
70'
Замена
Р. Рейс
️️️️
Б. Лоуреншу
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
П. Альвару
70'
59'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
С. Агра
Желтая карточка
П. Альвару
58'
Желтая карточка
Мешер
55'
ГОЛ! 1:1!
Т. Араужо
50'
46'
Замена
Р. Каннон
️️️️
В. Сассо
45'
Желтая карточка
И. Вукотич
41'
Красная карточка
Ибрахима
4'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Нжийе
Пас отдал
Г. Макута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
12
Жоао Карвалью
АП
12
Чику Жеральдеш
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
8
Илия Вукотич
ОП
8
Ибрахима
ОП
42
Гай Макута
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Эшторил
47
Жота Оливейра
ВР
13
Педру Силва
ВР
94
Жоао Феликс Алвес
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
11
Деле
ЛВ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
33
Жоау Маркеш
ЦП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
Боавишта
23
Сезар
ВР
4
Робсон Рейс
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
7
Мигель Рейзинью
ЦП
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
4-1-3-2
99
Фигейра
23
Альвару
17
Мешер
31
Жоаозиньо
22
Сантуш
19
Ндиайе
12
Карвалью
12
Жеральдеш
7
Гувейя
20
Карлос
20
Араужо
4-2-1-2-1
1
Бракали
79
Малхейру
23
Сассо
26
Абаскаль
7
Мангаш
8
Вукотич
8
Ибрахима
42
Макута
17
Лоуреншу
10
Нжийе
7
Агра
7
Гувейя
5
Виталь
5
Виталь
7
Гувейя
20
Араужо
11
Деле
11
Деле
20
Араужо
23
Альвару
7
Мартиньш
7
Мартиньш
23
Альвару
20
Карлос
9
Маркес
9
Маркес
20
Карлос
8
Вукотич
23
Сезар
23
Сезар
8
Вукотич
17
Лоуреншу
4
Рейс
4
Рейс
17
Лоуреншу
23
Сассо
4
Каннон
4
Каннон
23
Сассо
79
Малхейру
7
Рейзинью
7
Рейзинью
79
Малхейру
7
Агра
77
Сантуш
77
Сантуш
7
Агра
Остались в запасе
Эшторил
Боавишта
47
Жота Оливейра
ВР
13
Педру Силва
ВР
94
Жоао Феликс Алвес
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
33
Жоау Маркеш
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
11
Маса
АП
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
47
Жота Оливейра
ВР
13
Педру Силва
ВР
94
Жоао Феликс Алвес
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
33
Жоау Маркеш
ЦП
Остались в запасе
11
Маса
АП
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Эшторил - Боавишта
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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