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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Хартс
Селтик - Хартс: обзор матча 08 марта 2023
Селтик
08.03.2023, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Хартс
25'
Д. Маэда
60'
К. Фурухаси
84'
С. Хакшабанович
6'
Д. Джиннелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Хартс
ГОЛ! 3:1!
С. Хакшабанович
Пас отдал
А. Бернабеи
84'
Замена
Т. Ивата
️️️️
А. Муй
80'
77'
Желтая карточка
О. Киомурцоглу
71'
Замена
С. Кингсли
️️️️
Э. Халидэй
71'
Замена
М. Смит
️️️️
К. Девлин
71'
Замена
Б. Маккей
️️️️
А. Форрест
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Л. Абада
71'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
70'
Замена
Р. Хатате
️️️️
М. О'Райли
70'
65'
Замена
Г. Куоль
️️️️
Ю. Ода
ГОЛ! 2:1!
К. Фурухаси
Пас отдал
А. Муй
60'
53'
Желтая карточка
К. Девлин
44'
Замена
Ю. Ода
️️️️
Д. Джиннелли
Замена
Жота
️️️️
Д. Маэда
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. Маэда
Пас отдал
К. Фурухаси
25'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джиннелли
Пас отдал
Э. Халидэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Жота
ЛВ
24
Томоки Ивата
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
9
Хен-Гю О
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
2
Майкл Смит
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
10
Барри Маккей
ЦФ
9
Ютаро Ода
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
26
Бернабеи
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
56
Ролстон
33
О'Райли
42
МакГрегор
13
Муй
7
Фурухаси
11
Абада
38
Маэда
3-4-1-2
28
Кларк
5
Хилл
15
Роулес
11
Халидэй
13
Аткинсон
14
Девлин
14
Киомурцоглу
6
Сиббик
8
Грант
11
Джиннелли
14
Форрест
11
Абада
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
11
Абада
13
Муй
24
Ивата
24
Ивата
13
Муй
33
О'Райли
5
Хатате
5
Хатате
33
О'Райли
38
Маэда
7
Жота
7
Жота
38
Маэда
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
14
Девлин
2
Смит
2
Смит
14
Девлин
11
Халидэй
3
Кингсли
3
Кингсли
11
Халидэй
Ода
36
Куоль
36
Куоль
Ода
14
Форрест
10
Маккей
10
Маккей
14
Форрест
11
Джиннелли
9
Ода
9
Ода
11
Джиннелли
Остались в запасе
Селтик
Хартс
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Селтик - Хартс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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