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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - АЕК
Атромитос - АЕК: обзор матча 08 марта 2023
Атромитос
08.03.2023, среда, 18:30
Греция. Суперлига, 21 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
32'
С. Цубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - АЕК
Желтая карточка
В. Клонаридис
90'
+2
86'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
М. Гачинович
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
А. Кюн
77'
76'
Замена
️️️️
Й. Йонссон
76'
Замена
П. Фернандес
️️️️
Н. Элиассон
75'
Замена
П. Манталос
️️️️
С. Цубер
Замена
️️️️
В. Кьяртанссон
65'
Замена
В. Клонаридис
️️️️
Д. Ротариу
65'
32'
ГОЛ! 0:1!
С. Цубер
Пас отдал
Д. Сидибе
Желтая карточка
Л. Де Бок
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Andreas Gianniotis
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
10
Эдер Гонсалес
ОП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Атромитос
43
Яннис Салтас
ВР
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
7
Александер Франссон
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
8
Мият Гачинович
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
4-1-2-1-2
1
28
Де Бок
5
Хацисаяс
4
Струнгис
28
Кечрида
10
Гонсалес
30
Кюн
88
Айкономидис
7
Ротариу
9
Цавидас
9
Робай
4-1-1-1-3
33
Атанасиадис
12
Рота
21
Вида
2
Мукуди
28
Хаджусафи
16
Йонссон
4
Шиманьски
25
Пинеда
99
Гарсия
39
Амрабат
21
Араухо
30
Кюн
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
30
Кюн
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
7
Ротариу
14
Клонаридис
14
Клонаридис
7
Ротариу
17
Элиассон
17
Элиассон
7
Цубер
7
Цубер
Цубер
20
Манталос
20
Манталос
Цубер
Элиассон
22
Фернандес
22
Фернандес
Элиассон
8
Гачинович
8
Гачинович
Гачинович
9
ван Верт
9
ван Верт
Гачинович
Остались в запасе
Атромитос
АЕК
43
Яннис Салтас
ВР
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
43
Яннис Салтас
ВР
1
Lauren?iu Branescu
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча Атромитос - АЕК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
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