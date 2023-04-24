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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Форталеза
Коритиба - Форталеза: обзор матча 24 апреля 2023
Коритиба
24.04.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 2 тур
0 : 3
Завершен
Форталеза
51'
С. Ромеро
83'
Я. Пикачу
90+1'
Я. Пикачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Форталеза
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Я. Пикачу
Пас отдал
А. Кайо
86'
Замена
Ромариньо
️️️️
Гилерме
83'
ГОЛ! 0:2!
Я. Пикачу
Пас отдал
Гилерме
Замена
Р. Пиньо
️️️️
Б. Виана
78'
78'
Замена
L. Sasha
️️️️
Г. Насименту
78'
Замена
В. Заносело
️️️️
Т. Почеттино
72'
Желтая карточка
Э. Бритес
Замена
В. Фариас
️️️️
L.
72'
71'
Замена
Мойзес
️️️️
С. Ромеро
71'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Калебе
69'
Желтая карточка
Калебе
Желтая карточка
А. Манга
69'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
B. Gomes
60'
Замена
Андрей
️️️️
Ж. Урсо
59'
51'
ГОЛ! 0:1!
С. Ромеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
28
Vilar
ЦП
30
Робсон
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
30
Калебе
ЦП
20
Гилерме
ПВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
7
Андрей
ОП
21
Jesús Trindade
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Форталеза
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
21
Мойзес
ЛВ
88
Lucas Sasha
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
3-2-1-4
22
Габриэл
13
Кушчевич
2
Виана
83
30
Урсо
28
11
Манга
30
Робсон
2
Натанаэл
28
15
4-3-1-3
2
Бритес
2
Тинга
4
Тити
91
Пачеко
35
Насименту
8
Кайо
30
Калебе
20
Гилерме
8
Почеттино
10
Ромеро
16
28
8
Фариас
8
Фариас
28
30
Урсо
7
Андрей
7
Андрей
30
Урсо
15
21
Бочилия
21
Бочилия
15
2
Виана
9
Пиньо
9
Пиньо
2
Виана
35
Насименту
88
88
35
Насименту
8
Почеттино
25
Заносело
25
Заносело
8
Почеттино
30
Калебе
22
Пикачу
22
Пикачу
30
Калебе
20
Гилерме
11
Ромариньо
11
Ромариньо
20
Гилерме
10
Ромеро
21
Мойзес
21
Мойзес
10
Ромеро
Остались в запасе
Коритиба
Форталеза
27
Луан Полли
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
21
Jesús Trindade
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
21
Jesús Trindade
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Остались в запасе
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Коритиба - Форталеза
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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