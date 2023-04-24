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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Ингулец
Александрия - Ингулец: обзор матча 24 апреля 2023
Александрия
24.04.2023, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Ингулец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Ингулец
90'
Замена
Ю. Козыренко
️️️️
А. Кухарук
Замена
В. Волошин
️️️️
Э. Мустафаев
75'
69'
Замена
В. Одарюк
️️️️
И. Головкин
68'
Замена
М. Марусич
️️️️
Д. Резепов
Замена
А. Шулянский
️️️️
А. Кулаков
57'
Замена
О. Кожушко
️️️️
В. Калитвинцев
57'
Замена
Ю. Копина
️️️️
А. Цуриков
39'
Желтая карточка
С. Логинов
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
9
Андрей Цуриков
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Ингулец
31
Олег Билык
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
29
Артем Смоляков
ЛЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
97
Денис Резепов
АП
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Александрия
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
29
Ivan Matiushenko
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
7
Олег Кожушко
ЦФ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
28
Виталий Павлов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
7
Олег Осипенко
ЛВ
28
Андрей Коробенко
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
21
Данил Кравчук
ПВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
3-4-2-1
30
Шевченко
18
Логинов
4
Бондаренко
11
Мирошниченко
9
Цуриков
66
Сигеев
75
Третьяков
45
Калитвинцев
95
Мустафаев
6
Ковалец
10
Кулаков
3-2-3-2
31
Билык
91
Мельничук
60
Поспелов
55
Ковалев
33
Нагиев
29
Смоляков
5
Запорожец
21
Клименко
88
Кухарук
24
Головкин
97
Резепов
9
Цуриков
23
Копина
23
Копина
9
Цуриков
95
Мустафаев
15
Волошин
15
Волошин
95
Мустафаев
10
Кулаков
14
Шулянский
14
Шулянский
10
Кулаков
45
Калитвинцев
7
Кожушко
7
Кожушко
45
Калитвинцев
88
Кухарук
7
Козыренко
7
Козыренко
88
Кухарук
24
Головкин
8
Одарюк
8
Одарюк
24
Головкин
97
Резепов
14
Марусич
14
Марусич
97
Резепов
Остались в запасе
Александрия
Ингулец
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
29
Ivan Matiushenko
ЦП
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
12
Алексей Паламарчук
ВР
28
Виталий Павлов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
28
Андрей Коробенко
ЦП
7
Олег Осипенко
ЛВ
21
Данил Кравчук
ПВ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
29
Ivan Matiushenko
ЦП
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Остались в запасе
12
Алексей Паламарчук
ВР
28
Виталий Павлов
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
28
Андрей Коробенко
ЦП
7
Олег Осипенко
ЛВ
21
Данил Кравчук
ПВ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Александрия - Ингулец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
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