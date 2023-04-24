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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Истанбулспор
Фенербахче - Истанбулспор: обзор матча 24 апреля 2023
Фенербахче
24.04.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 31 тур
3 : 3
Завершен
Истанбулспор
25'
А. Гюлер
51'
А. Гюлер
71'
Ж. Педро
57'
В. Этеми (П)
66'
В. Этеми
90+6'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Истанбулспор
90'
+6
ГОЛ! 3:3!
Э. Эзе
90'
+4
Желтая карточка
М. Сарикайя
Замена
Д. Росси
️️️️
А. Гюлер
90'
+4
86'
Желтая карточка
Э. Эрсой
Замена
В. Арао
️️️️
И. Юкшек
85'
Замена
М. Креспо
️️️️
М. Хакан Яндас
85'
81'
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
Ф. Лосаж
81'
Замена
Д. Эйнга-Локило
️️️️
В. Этеми
Замена
С. Азиз
️️️️
С. Акайдын
75'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Э. Мор
75'
74'
Замена
А. Ясар
️️️️
Д. Аксу
74'
Замена
Э. Эрсой
️️️️
М. Есиль
ГОЛ! 3:2!
Ж. Педро
Пас отдал
Э. Валенсия
71'
66'
ГОЛ! 2:2!
В. Этеми
Пас отдал
Э. Рроца
64'
Замена
Ж. Топалли
️️️️
К. Шен
57'
Желтая карточка
В. Этеми
57'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Этеми
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
55'
ГОЛ! 2:0!
А. Гюлер
Пас отдал
М. Хакан Яндас
51'
Желтая карточка
С. Акайдын
45'
+2
44'
Желтая карточка
О. Эрдоган
Желтая карточка
Э. Мор
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Гюлер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Эмре Мор
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
16
Керем Шен
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
90
Эмека Эзе
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Истанбулспор
1
Ахмет Киванч
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
3-3-2-2
70
Эгрибаят
7
Алиоски
41
Салаи
4
Акайдын
24
Кадиоглу
5
Юкшек
8
Яндас
15
Гюлер
7
Мор
9
Жоао Педро
13
Валенсия
4-3-2-1
59
Арда
21
Есиль
15
Дели
23
Эрдоган
3
Аксу
16
Шен
34
Лосаж
24
Сарикайя
23
Рроца
72
Этеми
90
Эзе
4
Акайдын
4
Азиз
4
Азиз
4
Акайдын
5
Юкшек
15
Арао
15
Арао
5
Юкшек
7
Мор
17
Кахведжи
17
Кахведжи
7
Мор
8
Яндас
19
Креспо
19
Креспо
8
Яндас
15
Гюлер
9
Росси
9
Росси
15
Гюлер
3
Аксу
66
Ясар
66
Ясар
3
Аксу
21
Есиль
5
Эрсой
5
Эрсой
21
Есиль
72
Этеми
98
Эйнга-Локило
98
Эйнга-Локило
72
Этеми
16
Шен
11
Топалли
11
Топалли
16
Шен
34
Лосаж
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
34
Лосаж
Остались в запасе
Фенербахче
Истанбулспор
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Ахмет Киванч
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Фенербахче - Истанбулспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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