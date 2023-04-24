Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Рома
Аталанта - Рома: обзор матча 24 апреля 2023
Аталанта
24.04.2023, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 1
Завершен
Рома
39'
М. Пашалич
74'
Р. Толой
84'
Т. Коопмейнерс
83'
Л. Пеллегрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Рома
Замена
Б. Соппи
️️️️
Эдерсон
90'
+6
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
90'
+6
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
90'
+5
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
86'
ГОЛ! 3:1!
Т. Коопмейнерс
84'
83'
ГОЛ! 2:1!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
А. Белотти
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
М. Пашалич
82'
Замена
М. Демирал
️️️️
Й. Меле
82'
81'
Замена
А. Белотти
️️️️
Т. Абрахам
ГОЛ! 2:0!
Р. Толой
74'
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Б. Джимсити
73'
64'
Замена
П. Дибала
️️️️
Д. Манчини
64'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
О. Сольбаккен
64'
Замена
Н. Матич
️️️️
Э. Бове
64'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
Н. Залевски
60'
Желтая карточка
О. Сольбаккен
ГОЛ! 1:0!
М. Пашалич
Пас отдал
Д. Сапата
39'
Желтая карточка
М. де Рон
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
47
Лоренцо Бернаскони
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-4-1-1-1
57
Спортиелло
2
Толой
42
Скальвини
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
21
Меле
13
Эдерсон
8
Пашалич
91
Сапата
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
3
Ибаньес
3
Льоренте
23
Манчини
2
Челик
59
Залевски
4
Кристанте
8
Бове
9
Сольбаккен
7
Пеллегрини
18
Абрахам
21
Меле
28
Демирал
28
Демирал
21
Меле
19
Джимсити
19
Паломино
19
Паломино
19
Джимсити
13
Эдерсон
2
Соппи
2
Соппи
13
Эдерсон
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
8
Пашалич
19
Хойлунд
19
Хойлунд
8
Пашалич
59
Залевски
37
Спинаццола
37
Спинаццола
59
Залевски
8
Бове
18
Матич
18
Матич
8
Бове
9
Сольбаккен
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
9
Сольбаккен
18
Абрахам
11
Белотти
11
Белотти
18
Абрахам
23
Манчини
21
Дибала
21
Дибала
23
Манчини
Остались в запасе
Аталанта
Рома
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЦЗ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЦЗ
44
Леонардо Мендичино
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Аталанта - Рома
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Аталанта
Рома
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+