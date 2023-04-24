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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Истанбул Башакшехир
Гиресунспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 24 апреля 2023
Гиресунспор
24.04.2023, понедельник, 17:00
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 4
Завершен
Истанбул Башакшехир
63'
Б. Сайнс
90'
Б. Сайнс
16'
А. Янузай
25'
Ж. Фигейредо
35'
А. Янузай
45+2'
Ж. Фигейредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Истанбул Башакшехир
ГОЛ! 2:4!
Б. Сайнс
90'
Замена
К. Севен
️️️️
Г. Саглам
88'
79'
Желтая карточка
М. Зенгезер
Желтая карточка
Д. Джан Давас
74'
64'
Замена
Б. Челик
️️️️
П. Шиш
ГОЛ! 1:4!
Б. Сайнс
63'
Желтая карточка
Р. Мехия
62'
62'
Желтая карточка
Д. Тюрук
Замена
️️️️
Х. Кампусано
57'
Замена
Ф. Каплан
️️️️
О. Пири
46'
Замена
Д. Джан Давас
️️️️
Б. Кувас
46'
Замена
Ф. Джан Дженк
️️️️
А. Улудаг
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:4!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
А. Янузай
37'
Желтая карточка
Э. Ие
35'
ГОЛ! 0:3!
А. Янузай
Пас отдал
Д. Алексич
25'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
П. Шиш
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Янузай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
42
Рамон Ариас
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
70
Сержио
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
61
Геркем Саглам
АП
10
Брэндли Кувас
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
17
Доган Джан Давас
АП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
3-2-3-2
23
Пири
3
Улудаг
42
Ариас
77
Билазер
21
Кампусано
14
Мехия
70
Сержио
61
Саглам
17
Сайнс
11
Байич
10
Кувас
3-2-2-2-1
16
Зенгезер
32
Ие
3
Дуарте
9
Алексич
2
Озбайраклы
88
Эркин
19
Озкан
9
Тюрук
24
Янузай
21
Шиш
25
Фигейредо
23
Пири
35
Каплан
35
Каплан
23
Пири
3
Улудаг
99
Дженк
99
Дженк
3
Улудаг
61
Саглам
2
Севен
2
Севен
61
Саглам
10
Кувас
17
Давас
17
Давас
10
Кувас
21
Шиш
91
Челик
91
Челик
21
Шиш
Остались в запасе
Гиресунспор
Истанбул Башакшехир
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
88
Шахин Дик
ЛЗ
3
Арда Килидж
ЦЗ
7
Талха Юльван
ПЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Mert Kurt
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
80
Беркай Айдогмус
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Гиресунспор - Истанбул Башакшехир
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
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