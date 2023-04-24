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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Краснодар
Спартак - Краснодар: обзор матча 24 апреля 2023
Спартак
24.04.2023, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
4 : 3
Завершен
Краснодар
63'
А. Соболев (П)
67'
А. Соболев
81'
А. Зиньковский
84'
К. Промес
11'
Д. Кордоба
58'
Ж. Батчи
72'
Э. Сперцян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Краснодар
Желтая карточка
А. Селихов
89'
87'
Замена
О. Олусегун
️️️️
Ж. Батчи
87'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Н. Кривцов
ГОЛ! 4:3!
К. Промес
84'
ГОЛ! 3:3!
А. Зиньковский
Пас отдал
А. Соболев
81'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
П. Маслов
80'
72'
ГОЛ! 2:3!
Э. Сперцян
Пас отдал
А. Ионов
ГОЛ! 2:2!
А. Соболев
67'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
М. Игнатов
65'
63'
Желтая карточка
К. Рамирес
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Соболев
63'
58'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Батчи
54'
Желтая карточка
Ж. Батчи
51'
Замена
А. Ионов
️️️️
К. Боржес
47'
Травма
К. Боржес
46'
Замена
С. Волков
️️️️
К. Ленини
46'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
С. Петров
Замена
К. Промес
️️️️
Б. Кейта
46'
Замена
Д. Денисов
️️️️
Д. Пруцев
46'
45'
+2
Желтая карточка
В. Литвинов
43'
Желтая карточка
К. Ленини
Замена
Р. Зобнин
️️️️
Н. Чернов
35'
Желтая карточка
Г. Джикия
31'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
Э. Сперцян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
39
Павел Маслов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Кади Боржес
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Спартак
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Краснодар
80
Никита Кокарев
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
3-3-1-1-2
57
Селихов
4
Дуарте
23
Чернов
14
Джикия
32
Классен
39
Маслов
15
Тавареш
25
Пруцев
8
Игнатов
7
Соболев
17
Кейта
4-1-1-3-1
39
Сафонов
98
Петров
6
Алонсо
4
Литвинов
2
Рамирес
6
Ленини
7
Баньяц
11
Батчи
8
Сперцян
20
Боржес
9
Кордоба
25
Пруцев
97
Денисов
97
Денисов
25
Пруцев
23
Чернов
47
Зобнин
47
Зобнин
23
Чернов
8
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
8
Игнатов
17
Кейта
10
Промес
10
Промес
17
Кейта
39
Маслов
11
Николсон
11
Николсон
39
Маслов
6
Ленини
82
Волков
82
Волков
6
Ленини
Кривцов
97
Ахметов
97
Ахметов
Кривцов
98
Петров
88
Кривцов
88
Кривцов
98
Петров
20
Боржес
11
Ионов
11
Ионов
20
Боржес
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
80
Никита Кокарев
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
28
Даниил Зорин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Спартак - Краснодар
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Чельцов
Резервный судья:
Евгений Турбин
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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