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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Люнгбю
Оденсе - Люнгбю: обзор матча 24 апреля 2023
Оденсе
24.04.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 4 тур
2 : 2
Завершен
Люнгбю
52'
Я. Минте
76'
Н. Скитта
36'
П. Кнудсен
47'
К. Биркир Финнссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Люнгбю
90'
+4
Желтая карточка
Л. Хей
Замена
А. Адельгор
️️️️
J. Skjelvik
90'
+2
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
Г. Груббе
90'
+2
Замена
Я. Бреум
️️️️
Э. Сабби
81'
77'
Замена
П. Бизоза
️️️️
М. Ремер
ГОЛ! 2:2!
Н. Скитта
76'
Замена
Ч. Хорнеман
️️️️
Б. Кадрии
76'
Пенальти не реализован!
Б. Кадрии
69'
61'
Замена
К. Винтер
️️️️
Р. Корлу
61'
Замена
M. Kristensen
️️️️
П. Кнудсен
58'
Желтая карточка
А. Бьелланд
55'
Желтая карточка
Р. Корлу
Желтая карточка
Й. Тверсков
53'
ГОЛ! 1:2!
Я. Минте
Пас отдал
Э. Сабби
52'
47'
ГОЛ! 0:2!
К. Биркир Финнссон
Пас отдал
С. Атли Магнуссон
44'
Желтая карточка
М. Ремер
36'
ГОЛ! 0:1!
П. Кнудсен
Пас отдал
Б. Хамалайнен
7'
Желтая карточка
П. Грегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
15
Натан Скитта
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Янкуба Минте
ПВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
10
Резан Корлу
АП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
16
Петур Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
10
Франко Тонгия
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
15
Каспер Винтер
ЦП
22
Sanders Ngabo
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
4-1-3-2
1
Хансен
3
28
Слотсагер
6
Тверсков
14
Груббе
9
Кадрии
15
Скитта
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
4
11
Минте
4-3-1-2
1
5
Грегор
3
Хей
3
Хамалайнен
6
Бьелланд
8
Ремер
42
Чуквуани
2
Финнссон
10
Корлу
16
Кнудсен
22
Магнуссон
3
29
Адельгор
29
Адельгор
3
14
Груббе
21
Трандарсон
21
Трандарсон
14
Груббе
9
Кадрии
11
Хорнеман
11
Хорнеман
9
Кадрии
11
Сабби
10
Бреум
10
Бреум
11
Сабби
8
Ремер
77
Бизоза
77
Бизоза
8
Ремер
10
Корлу
15
Винтер
15
Винтер
10
Корлу
16
Кнудсен
9
9
16
Кнудсен
Остались в запасе
Оденсе
Люнгбю
1
Hans Christian Bernat
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
10
Франко Тонгия
ЦП
7
Муса Джувара
ЛВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
32
Jannich Storch
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
10
Франко Тонгия
ЦП
7
Муса Джувара
ЛВ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Оденсе - Люнгбю
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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Оденсе
Люнгбю
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1
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1
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2025.06.21 21:30
1
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2024.09.09 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
4
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
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