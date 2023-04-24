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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Рух
Днепр-1 - Рух: обзор матча 24 апреля 2023
Днепр-1
24.04.2023, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Рух
9'
Э. Сарапий
27'
А. Довбик (П)
90+3'
И. Когут
33'
Таллес
38'
Ю. Климчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр-1 - Рух
ГОЛ! 3:2!
И. Когут
Пас отдал
А. Пихаленок
90'
+3
Желтая карточка
И. Когут
84'
Замена
Хайнер
️️️️
В. Адамюк
80'
Замена
И. Когут
️️️️
Д. Бланко
80'
Желтая карточка
А. Пихаленок
79'
Замена
В. Танковский
️️️️
Р. Бабенко
73'
72'
Замена
Я. Карабин
️️️️
Э. Фернандо
Замена
Р. Матаррита
️️️️
А. Назаренко
62'
Замена
Пеглоу
️️️️
В. Рубчинский
62'
61'
Замена
️️️️
А. Довгий
53'
Желтая карточка
А. Довгий
46'
Замена
Р. Лях
️️️️
А. Китела
38'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Климчук
Пас отдал
М. Мысык
33'
ГОЛ! 2:1!
Таллес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Довбик
27'
Желтая карточка
Д. Бланко
15'
11'
Желтая карточка
А. Китела
ГОЛ! 1:0!
Э. Сарапий
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
27
Доминго Бланко
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Алексей Довгий
ЦП
30
Таллес
АП
33
Марьян Мысык
АП
18
Фабрисио Альваренга
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
14
Vitaliy Fedoriv
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
25
Игорь Когут
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
2-1-4-2-1
93
Валеф
3
Адамюк
5
Сваток
5
Сарапий
8
Пихаленок
8
Бабенко
27
Бланко
15
Рубчинский
11
Гуцуляк
7
Назаренко
9
Довбик
3-1-1-3-2
79
Панькив
75
Китела
17
Слюсар
29
Дидык
35
Фернандо
6
Довгий
18
Альваренга
33
Мысык
70
Климчук
11
Рунич
30
Таллес
7
Назаренко
22
Матаррита
22
Матаррита
7
Назаренко
3
Адамюк
2
Хайнер
2
Хайнер
3
Адамюк
8
Бабенко
6
Танковский
6
Танковский
8
Бабенко
27
Бланко
25
Когут
25
Когут
27
Бланко
15
Рубчинский
7
Пеглоу
7
Пеглоу
15
Рубчинский
75
Китела
73
Лях
73
Лях
75
Китела
35
Фернандо
19
Карабин
19
Карабин
35
Фернандо
Остались в запасе
Днепр-1
Рух
25
Владислав Рыбак
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
14
Vitaliy Fedoriv
ЦЗ
42
Евгений Пасич
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
1
Дмитрий Ледвий
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
25
Владислав Рыбак
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
99
Габриэль Гомес
ЦЗ
14
Vitaliy Fedoriv
ЦЗ
42
Евгений Пасич
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
43
Жефферсон Винисиус
ЛЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кучер
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Днепр-1 - Рух
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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