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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Жирона
Севилья - Жирона: обзор матча 01 мая 2023
Севилья
01.05.2023, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 2
Завершен
Жирона
23'
Хуанпе
55'
В. Кастелланос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Жирона
90'
Замена
Б. Эспиноcа
️️️️
В. Цыганков
90'
Замена
Р. Артеро
️️️️
Р. Рикельме
84'
Желтая карточка
А. Калленс
Замена
Э. Ламела
️️️️
Б. Хиль
82'
Замена
Р. Мир
️️️️
П. Гуйе
75'
73'
Замена
В. Фернандес
️️️️
М. Гутьеррес
73'
Замена
Рейньер
️️️️
В. Кастелланос
63'
Замена
А. Калленс
️️️️
Х. Эрнандес
Замена
Сусо
️️️️
Фернандо
60'
Замена
И. Ракитич
️️️️
А. Гомес
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
В. Кастелланос
Пас отдал
В. Цыганков
23'
ГОЛ! 0:1!
Хуанпе
Пас отдал
Р. Рикельме
Желтая карточка
Н. Гудель
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Фернандо
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
37
Яссин Буну
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
34
Биль Фаррес
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
36
Рикард Артеро
АП
19
Рейньер
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
3-2-1-2-2
13
Дмитрович
21
Акунья
5
Баде
29
Монтиэль
5
Фернандо
18
Гуйе
8
Гудель
17
Хиль
7
Окампос
21
Эн-Несири
10
Гомес
3-2-1-3-1
13
Газзанига
15
Эрнандес
14
Буэно
6
Хуанпе
27
Коуто
3
Гутьеррес
21
Ромеу
17
Рикельме
23
Мартин
11
Цыганков
11
Кастелланос
10
Гомес
11
Ракитич
11
Ракитич
10
Гомес
17
Хиль
9
Ламела
9
Ламела
17
Хиль
5
Фернандо
10
Сусо
10
Сусо
5
Фернандо
18
Гуйе
17
Мир
17
Мир
18
Гуйе
11
Цыганков
20
Эспиноcа
20
Эспиноcа
11
Цыганков
15
Эрнандес
18
Калленс
18
Калленс
15
Эрнандес
17
Рикельме
36
Артеро
36
Артеро
17
Рикельме
11
Кастелланос
19
Рейньер
19
Рейньер
11
Кастелланос
3
Гутьеррес
17
Фернандес
17
Фернандес
3
Гутьеррес
Остались в запасе
Севилья
Жирона
1
Альберто Флорес
ВР
37
Яссин Буну
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
34
Биль Фаррес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
37
Яссин Буну
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
34
Биль Фаррес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Севилья - Жирона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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