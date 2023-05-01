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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Силькеборг
Мидтьюлланд - Силькеборг: обзор матча 01 мая 2023
Мидтьюлланд
01.05.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 5 тур
3 : 0
Завершен
Силькеборг
5'
Г. Исаксен
10'
Г. Исаксен
20'
Х. Дальсгаард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Силькеборг
Замена
Ф. Гейзельберг
️️️️
Г. Исаксен
84'
84'
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
А. Клинге
Замена
В. Бак Йенсен
️️️️
Паулиньо
77'
Замена
В. Андреасен
️️️️
К. Ольссон
77'
67'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
К. Куск
Замена
Шарлес
️️️️
А. Симсир
63'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
Жуниньо
63'
46'
Замена
А. Линд
️️️️
С. Тенгстедт
36'
Замена
Р. Эстрем
️️️️
Л. Клиттен
ГОЛ! 3:0!
Х. Дальсгаард
Пас отдал
Жуниньо
20'
ГОЛ! 2:0!
Г. Исаксен
Пас отдал
С. Гартенманн
10'
ГОЛ! 1:0!
Г. Исаксен
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
22
Паскаль Тексель
ПЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
9
Астрит Селмани
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
26
Niclas Holm Pedersen
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
41
Оскар Боесен
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
4-1-4-1
1
Лоссль
3
Гартенманн
18
Жуниньо
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
32
Мартинес
18
Серенсен
8
Гигович
8
Ольссон
11
Исаксен
58
Симсир
4-4-2
1
Ларсен
22
Сонне
3
Сальквист
40
Буш
25
Клиттен
19
Клинге
6
Бринк
13
Виген
7
Куск
8
Адамсен
10
Тенгстедт
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
18
Жуниньо
17
Тюхосен
17
Тюхосен
18
Жуниньо
58
Симсир
35
Шарлес
35
Шарлес
58
Симсир
8
Ольссон
17
Андреасен
17
Андреасен
8
Ольссон
11
Исаксен
47
Гейзельберг
47
Гейзельберг
11
Исаксен
25
Клиттен
3
Эстрем
3
Эстрем
25
Клиттен
7
Куск
23
Тордарсон
23
Тордарсон
7
Куск
19
Клинге
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
19
Клинге
10
Тенгстедт
11
Линд
11
Линд
10
Тенгстедт
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Силькеборг
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
22
Паскаль Тексель
ПЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
9
Астрит Селмани
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
1
Оскар Хедвалль
ВР
26
Niclas Holm Pedersen
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦФ
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
22
Паскаль Тексель
ПЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
9
Астрит Селмани
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
26
Niclas Holm Pedersen
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦФ
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Силькеборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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