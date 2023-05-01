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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Гремио
Куяба - Гремио: обзор матча 01 мая 2023
Куяба
01.05.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Гремио
29'
Марллон
10'
Вина
68'
Э. Галдино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Гремио
Вторая желтая
П. Калмон
90'
+7
90'
+2
Желтая карточка
Бителло
90'
Желтая карточка
Д. Барбоза
82'
Желтая карточка
В. Каннеман
Желтая карточка
Дейверсон
82'
80'
Замена
Б. Увини
️️️️
Л. Силва
80'
Замена
Т. Лусиано
️️️️
Фабио
Замена
И. Питта
️️️️
Ф. Аугусто
76'
Желтая карточка
Рональд
75'
Замена
Денилсон
️️️️
Раниэле
70'
Замена
В. Силва
️️️️
Д. Кафу
70'
68'
ГОЛ! 1:2!
Э. Галдино
64'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Вина
Замена
Рональд
️️️️
П. Кеппелини
61'
59'
Замена
Натан
️️️️
Ф. Кристальдо
Желтая карточка
Раниэле
45'
+10
40'
Желтая карточка
Б. Алвес
Желтая карточка
П. Калмон
35'
ГОЛ! 1:1!
Марллон
29'
10'
ГОЛ! 0:1!
Вина
Пас отдал
Фабио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
98
Mateusinho
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
14
Патрик Калмон
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
10
Пабло Кеппелини
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
45
Мила
ЦП
10
Бителло
ЦП
19
Франко Кристальдо
ЦП
29
Вина
АП
34
Бруно Алвес
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Куяба
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
8
Рональд
ОП
27
Денилсон
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
11
Веллингтон Силва
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Гремио
66
José Guilherme
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
99
Зиньо
ЦП
17
Эвертон Галдино
ЦП
17
Густавиньо
ЦФ
14
Натан
ЦФ
7
Андре
ЦФ
4-2-2-2
22
Вальтер
98
33
Эмпереур
14
Калмон
13
Марллон
14
Раниэле
6
Аугусто
10
Кеппелини
94
Негеба
7
Кафу
16
Дейверсон
2-3-1-4
12
Чапеко
2
Фабио
4
Каннеман
45
Мила
10
Бителло
19
Кристальдо
29
Вина
9
Суарес
16
Силва
16
Барбоза
34
Алвес
10
Кеппелини
8
Рональд
8
Рональд
10
Кеппелини
14
Раниэле
27
Денилсон
27
Денилсон
14
Раниэле
7
Кафу
11
Силва
11
Силва
7
Кафу
6
Аугусто
9
Питта
9
Питта
6
Аугусто
2
Фабио
58
Лусиано
58
Лусиано
2
Фабио
16
Силва
25
Увини
25
Увини
16
Силва
29
Вина
17
Галдино
17
Галдино
29
Вина
19
Кристальдо
14
Натан
14
Натан
19
Кристальдо
Остались в запасе
Куяба
Гремио
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
37
Дарлан
ОП
66
José Guilherme
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
99
Зиньо
ЦП
17
Густавиньо
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
66
José Guilherme
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
99
Зиньо
ЦП
17
Густавиньо
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Куяба - Гремио
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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