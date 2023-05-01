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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Даллас
Миннесота Юнайтед - Даллас: обзор матча 01 мая 2023
Миннесота Юнайтед
01.05.2023, понедельник, 04:00
США. МЛС, 14 тур
0 : 0
Завершен
Даллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Даллас
Желтая карточка
Ф. Фрагапане
86'
78'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
Э. Серрильо
78'
Замена
Х. Хименес
️️️️
Ж. Обриан
Замена
М. Гарсия
️️️️
S. Jeong
70'
68'
Замена
Ж. Жезус
️️️️
Э. Твумаси
68'
Замена
М. Фарфан
️️️️
С. Джанкуа
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
Х. Дотсон
64'
45'
+1
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
S. Jeong
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
77
Жадер Обриан
ПВ
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
30
Joseph Rosales
ЦП
8
Мендер Гарсия
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
32
Нолан Норрис
ЦЗ
2
Жеоване Жезус
ЦЗ
34
Цики Нцабеленг
ЦП
9
Хесус Хименес
ЦФ
77
Бернард Камунго
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
3-3-4
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
92
31
Дотсон
20
Трапп
17
Лод
77
9
Амарилья
21
Хлонгване
27
3-1-1-3-2
26
Пас
99
Твумаси
25
Ибеага
15
Мартинес
6
Серрильо
8
Ллетгет
17
Арриола
19
Помыкал
77
Обриан
29
Джанкуа
27
Феррейра
31
Дотсон
7
Фрагапане
7
Фрагапане
31
Дотсон
77
8
Гарсия
8
Гарсия
77
29
Джанкуа
3
Фарфан
3
Фарфан
29
Джанкуа
99
Твумаси
2
Жезус
2
Жезус
99
Твумаси
77
Обриан
9
Хименес
9
Хименес
77
Обриан
6
Серрильо
19
Киньон
19
Киньон
6
Серрильо
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Даллас
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЦЗ
34
Цики Нцабеленг
ЦП
77
Бернард Камунго
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЦЗ
34
Цики Нцабеленг
ЦП
77
Бернард Камунго
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Даллас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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