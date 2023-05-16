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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Мольде
Олесунн - Мольде: обзор матча 16 мая 2023
Олесунн
16.05.2023, вторник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
3 : 1
Завершен
Мольде
40'
М. Эбийе (П)
57'
И. Атанга
60'
И. Атанга
90+1'
Н. Эдегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Мольде
90'
+4
Желтая карточка
В. Бериша
Желтая карточка
Д. Феллман
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Н. Эдегор
86'
Замена
Н. Эдегор
️️️️
О. Брюнхильдсен
Замена
У. Кольскоген
️️️️
А. Андерсен
76'
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
K. Jakobsen
68'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
И. Атанга
68'
66'
Замена
М. Гредем
️️️️
Э. Брейвик
66'
Замена
М. Фьортофт Левик
️️️️
Э. Кнутсон
Желтая карточка
Й. Китолано
65'
65'
Замена
Б. Хансен
️️️️
М. Бьорнбак
ГОЛ! 3:0!
И. Атанга
Пас отдал
М. Эбийе
60'
ГОЛ! 2:0!
И. Атанга
Пас отдал
А. Андерсен
57'
55'
Желтая карточка
О. Брюнхильдсен
Желтая карточка
А. Андерсен
50'
46'
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Андре Кааса
45'
Пенальти не реализован!
С. Маннсверк
Желтая карточка
А. Диоп
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Эбийе
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ПЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
28
Амиду Диоп
ЦП
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
40
Eivind Kolv
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
3-1-1-5
1
Грютебуст
25
Китолано
27
Хопланд
3
Мунксгор
23
Сегберг
28
Диоп
20
Атанга
5
Феллман
7
20
Эбийе
30
Андерсен
4-3-3
28
Карлстрем
25
Линнес
19
Хауган
15
Бьорнбак
33
Риса
10
Брейвик
20
Маннсверк
15
Кааса
15
Кнутсон
16
Эриксен
17
Брюнхильдсен
30
Андерсен
24
Кольскоген
24
Кольскоген
30
Андерсен
20
Атанга
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
20
Атанга
7
8
8
7
15
Кнутсон
8
Левик
8
Левик
15
Кнутсон
15
Бьорнбак
16
Хансен
16
Хансен
15
Бьорнбак
17
Брюнхильдсен
6
Эдегор
6
Эдегор
17
Брюнхильдсен
10
Брейвик
28
Гредем
28
Гредем
10
Брейвик
15
Кааса
14
Бериша
14
Бериша
15
Кааса
Остались в запасе
Олесунн
Мольде
1
Michael Lansing
ВР
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
40
Eivind Kolv
ЦП
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
31
Оливер Петерсен
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
40
Eivind Kolv
ЦП
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Олесунн - Мольде
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
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