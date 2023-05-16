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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Буде-Глимт
Тромсе - Буде-Глимт: обзор матча 16 мая 2023
Тромсе
16.05.2023, вторник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
2 : 3
Завершен
Буде-Глимт
3'
В. Эрлиен
60'
В. Эрлиен
4'
Ф. Мумбанья
25'
А. Пеллегрино (П)
58'
Ф. Мумбанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Буде-Глимт
86'
Замена
С. Фет
️️️️
А. Гренбек
86'
Замена
А. Серенсен
️️️️
Ф. Бьоркан
86'
Замена
Л. Нордас
️️️️
Ф. Мумбанья
Желтая карточка
К. Антонсен
84'
76'
Замена
Н. Цугель
️️️️
А. Пеллегрино
Замена
C. Öyvann
️️️️
К. Психе
69'
67'
Желтая карточка
У. Ветлесен
ГОЛ! 2:3!
В. Эрлиен
Пас отдал
К. Антонсен
60'
Замена
Д. Басси
️️️️
Л. Нильсен
59'
Замена
Я. Пейнтсил
️️️️
Р. Норхейм
59'
58'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
Д. Мвука
Желтая карточка
Й. Гундерсен
56'
42'
Желтая карточка
А. Пеллегрино
25'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Пеллегрино
4'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мумбанья
ГОЛ! 1:0!
В. Эрлиен
Пас отдал
С. Опсал
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
23
Рунар Норхейм
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Тромсе
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
33
Мика Коскела
ЦЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
12
Simon Thomas
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
4-3-3
1
Хаугаард
11
Антонсен
6
Гундерсен
28
Психе
23
Вестерлунд
25
Нильсен
11
Йенссен
5
Опсал
5
15
Эрлиен
23
Норхейм
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
4
Бьортуфт
15
Бьоркан
7
Берг
10
Ветлесен
11
Гренбек
18
Мое
22
Мвука
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
23
Норхейм
26
Пейнтсил
26
Пейнтсил
23
Норхейм
25
Нильсен
22
Басси
22
Басси
25
Нильсен
28
Психе
25
25
28
Психе
15
Бьоркан
3
Серенсен
3
Серенсен
15
Бьоркан
11
Гренбек
19
Фет
19
Фет
11
Гренбек
90
Пеллегрино
11
Цугель
11
Цугель
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
11
Нордас
11
Нордас
29
Мумбанья
Остались в запасе
Тромсе
Буде-Глимт
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
33
Мика Коскела
ЦЗ
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
33
Мика Коскела
ЦЗ
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Тромсе - Буде-Глимт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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