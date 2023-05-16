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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Коньяспор
Аланьяспор - Коньяспор: обзор матча 16 мая 2023
Аланьяспор
16.05.2023, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 34 тур
0 : 3
Завершен
Коньяспор
15'
А. Посуэло
54'
С. Дикмен
74'
А. Посуэло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Коньяспор
Желтая карточка
Л. Фер
90'
+3
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
О. Айдын
90'
+2
Желтая карточка
А. Лусамба
84'
Желтая карточка
О. Айдын
84'
82'
Замена
М. Али Бююксаяр
️️️️
M. Moreno
82'
Замена
Р. Мурич
️️️️
К. Михаляк
82'
Замена
О. Улджын
️️️️
А. Посуэло
78'
Желтая карточка
Гильерме
74'
ГОЛ! 0:3!
А. Посуэло
Пас отдал
M. Moreno
Замена
В. Эдуарду
️️️️
У. Гюнеш
70'
Замена
Ю. Эздемир
️️️️
Ю. Балковец
70'
64'
Замена
М. Диуф
️️️️
М. Эмрели
54'
ГОЛ! 0:2!
С. Дикмен
Пас отдал
Гильерме
Замена
Л. Фер
️️️️
П. Перейра
46'
Желтая карточка
У. Гюнеш
34'
24'
Желтая карточка
Ф. Кальво
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Посуэло
Пас отдал
Д. Карайел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
11
Арно Лусамба
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Лерой Фер
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
8
Бруну Пас
ОП
35
Огулькан Улджын
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
3-2-2-3
31
Рунарссон
23
Байир
3
Феддаль
29
Балковец
11
Лусамба
20
Гюнеш
70
Айдын
13
Перейра
21
Кандеяш
7
Караджа
9
Кулурис
4-4-2
23
Сехич
90
Карайел
4
Демирбаг
5
Кальво
12
Гильерме
41
Бухалакис
8
Посуэло
7
6
Дикмен
77
Михаляк
11
Эмрели
13
Перейра
8
Фер
8
Фер
13
Перейра
29
Балковец
88
Эздемир
88
Эздемир
29
Балковец
70
Айдын
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
70
Айдын
20
Гюнеш
9
Эдуарду
9
Эдуарду
20
Гюнеш
8
Посуэло
35
Улджын
35
Улджын
8
Посуэло
7
42
Бююксаяр
42
Бююксаяр
7
11
Эмрели
92
Диуф
92
Диуф
11
Эмрели
77
Михаляк
11
Мурич
11
Мурич
77
Михаляк
Остались в запасе
Аланьяспор
Коньяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Главный тренер
Франческо Фариоли
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
8
Бруну Пас
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
8
Бруну Пас
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Аланьяспор - Коньяспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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