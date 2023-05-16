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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 16 мая 2023
Интер
16.05.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Милан
74'
Л. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интер - Милан
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Н. Барелла
85'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
84'
83'
Желтая карточка
Ф. Томори
82'
Желтая карточка
Р. Крунич
Желтая карточка
Л. Мартинес
82'
Желтая карточка
Н. Барелла
79'
79'
Желтая карточка
С. Тонали
76'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Б. Диас
76'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Лукаку
74'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
66'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Э. Джеко
66'
64'
Замена
П. Калюлю
️️️️
М. Тиав
63'
Травма
М. Тиав
56'
Желтая карточка
М. Тиав
Замена
М. Брозович
️️️️
Г. Мхитарян
44'
Травма
Г. Мхитарян
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛАЗ
36
Маттео Дармиан
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
21
Браим Диас
ЛП
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Милан
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-3-2
24
Онана
36
Дармиан
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
24
Дюмфрис
10
Джеко
10
Мартинес
4-1-3-1-1
16
Меньян
2
Калабрия
23
Томори
12
Тиав
19
Эрнандес
16
Тонали
10
Мессьяс
33
Крунич
21
Диас
27
Леау
9
Жиру
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
22
Мхитарян
77
Брозович
77
Брозович
22
Мхитарян
23
Барелла
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Барелла
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
10
Джеко
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Джеко
12
Тиав
15
Калюлю
15
Калюлю
12
Тиав
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
21
Диас
27
Ориги
27
Ориги
21
Диас
Остались в запасе
Интер
Милан
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
Главный тренер
Симоне Индзаги
9
Анте Ребич
ЛВ
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Интер - Милан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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