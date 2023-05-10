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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 10 мая 2023
Милан
10.05.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Интер
8'
Э. Джеко
11'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Милан - Интер
Замена
Т. Побега
️️️️
Б. Диас
82'
Замена
П. Калюлю
️️️️
Д. Калабрия
82'
78'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
78'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Х. Чалханоглу
70'
Замена
С. де Врей
️️️️
Ф. Димарко
70'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Э. Джеко
62'
Замена
М. Брозович
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Д. Ориги
️️️️
А. Салемакерс
59'
Замена
М. Тиав
️️️️
С. Кьер
59'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Р. Крунич
45'
+1
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
И. Беннасер
18'
Травма
И. Беннасер
16'
11'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Ф. Димарко
8'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
56
Алексис Салемакерс
ЛП
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛАЗ
36
Маттео Дармиан
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-4-1
16
Меньян
19
Эрнандес
24
Кьер
23
Томори
2
Калабрия
16
Тонали
56
Салемакерс
33
Крунич
10
Беннасер
21
Диас
9
Жиру
3-2-3-2
24
Онана
36
Дармиан
15
Ачерби
95
Бастони
23
Барелла
32
Димарко
24
Дюмфрис
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
10
Джеко
10
Мартинес
10
Беннасер
10
Мессьяс
10
Мессьяс
10
Беннасер
2
Калабрия
15
Калюлю
15
Калюлю
2
Калабрия
24
Кьер
12
Тиав
12
Тиав
24
Кьер
21
Диас
4
Побега
4
Побега
21
Диас
56
Салемакерс
27
Ориги
27
Ориги
56
Салемакерс
32
Димарко
6
де Врей
6
де Врей
32
Димарко
22
Мхитарян
77
Брозович
77
Брозович
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
21
Гальярдини
20
Чалханоглу
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
10
Джеко
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Джеко
Остались в запасе
Милан
Интер
9
Анте Ребич
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Милан - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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