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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Одд
Викинг - Одд: обзор матча 16 мая 2023
Викинг
16.05.2023, вторник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
3 : 2
Завершен
Одд
62'
З. Трипич (П)
81'
З. Трипич (П)
87'
С. Свендсен
11'
Ф. Реннинген Йоргенсен
45+3'
К. Валлем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Одд
Замена
К. Лекберг
️️️️
З. Трипич
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
С. Свендсен
Пас отдал
Я. де Ланлай
87'
83'
Замена
Ф. Тевелде
️️️️
М. Евтович
ГОЛ с пенальти! 2:2!
З. Трипич
81'
73'
Желтая карточка
Д. Баккей
Замена
С. Свендсен
️️️️
Х. Танген
73'
66'
Замена
T. Rekdal
️️️️
Л. Овусу
65'
Желтая карточка
С. Хаген
ГОЛ с пенальти! 1:2!
З. Трипич
62'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
Ш. Паттинама
46'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
П. Язбек
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
К. Валлем
Пас отдал
Д. Гьенгор
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
С. Бьорсхол
39'
24'
Желтая карточка
Л. Овусу
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Реннинген Йоргенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
8
Патрик Язбек
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
27
Харальд Танген
АП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
28
Соломон Овусу
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
2
Эспен Рууд
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
4-3-2-1
1
Гуннарссон
20
Паттинама
6
Стенснесс
4
Брекало
18
Бьорсхол
8
Язбек
7
Сольбаккен
10
Трипич
27
Танген
25
Д'Агостино
15
Салвесен
3-1-1-1-5
26
Гьенгор
33
Томаш
3
Баккей
1
Йоргенсен
24
Овусу
6
Валлем
28
Овусу
15
26
Евтович
1
Вальстедт
21
Хаген
10
Трипич
16
Лекберг
16
Лекберг
10
Трипич
8
Язбек
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
8
Язбек
20
Паттинама
23
Сандберг
23
Сандберг
20
Паттинама
18
Бьорсхол
11
де Ланлай
11
де Ланлай
18
Бьорсхол
27
Танген
7
Свендсен
7
Свендсен
27
Танген
24
Овусу
20
20
24
Овусу
26
Евтович
11
Тевелде
11
Тевелде
26
Евтович
Остались в запасе
Викинг
Одд
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
2
Эспен Рууд
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
2
Эспен Рууд
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Викинг - Одд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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