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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Сандефьорд
Стремсгодсет - Сандефьорд: обзор матча 16 мая 2023
Стремсгодсет
16.05.2023, вторник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
1 : 0
Завершен
Сандефьорд
42'
С. Ханссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Сандефьорд
Желтая карточка
Ф. Даль
90'
+2
Замена
А. Торсен
️️️️
Й. Брюнес
90'
+1
Желтая карточка
Х. Стеневик
86'
80'
Замена
С. Рисан Мерк
️️️️
К. Айер
80'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
А. Тветер
Замена
J. Ekeland
️️️️
Т. Гулликсен
74'
Желтая карточка
Г. Штенгель
65'
ГОЛ! 1:0!
С. Ханссен
Пас отдал
Л. Вильсвик
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
25
Александер Нильссон
ОП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
21
Филип Оттоссон
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стремсгодсет
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
11
Jostein Ekeland
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Михра
71
Вальсвик
27
Даль
26
Вильсвик
18
Ипалибо
10
Штенгель
8
Гулликсен
77
Менерт
18
Стеневик
3
Ханссен
14
Брюнес
3-1-3-3
1
Кето
25
Тайе
5
3
Смайлерс
25
Нильссон
8
Айер
21
Оттоссон
3
Эгели
11
9
Тветер
24
8
Гулликсен
11
11
8
Гулликсен
14
Брюнес
19
Торсен
19
Торсен
14
Брюнес
8
Айер
6
Мерк
6
Мерк
8
Айер
9
Тветер
7
Ньенету
7
Ньенету
9
Тветер
Остались в запасе
Стремсгодсет
Сандефьорд
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
12
Mats Viken
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
3
Lars Markmanrud
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
3
Lars Markmanrud
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Стремсгодсет - Сандефьорд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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Стремсгодсет
Сандефьорд
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2
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8
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2019.01.20 22:26
15
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
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Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
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2018.02.10 01:15
1
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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