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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Сандерленд
Лутон Таун - Сандерленд: обзор матча 16 мая 2023
Лутон Таун
16.05.2023, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Сандерленд
10'
Г. Ошо
43'
Т. Локьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Сандерленд
90'
+5
Желтая карточка
А. Алезе
Желтая карточка
П. Мпанцу
90'
+5
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
Д. Кларк
83'
77'
Замена
А. Ба
️️️️
Д. Нил
77'
Замена
Н. Хаггинс
️️️️
Л. Гуч
64'
Замена
Э. Мишу
️️️️
Д. Гелхардт
57'
Замена
А. Алезе
️️️️
А. Притчард
ГОЛ! 2:0!
Т. Локьер
Пас отдал
А. Даути
43'
30'
Желтая карточка
Л. О'Найен
Желтая карточка
Д. Кларк
18'
ГОЛ! 1:0!
Г. Ошо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Марвелус Накамба
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
31
Абдулла Ба
ОП
20
Эдуар Мишу
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
4-2-2-2
34
Хорват
4
Ошо
15
Локьер
17
Белл
16
Драме
17
Мпанцу
6
Накамба
45
Даути
18
Кларк
45
Адебайо
9
Моррис
1-1-4-2-2
22
Паттерсон
32
Хьюм
17
Эква
16
Робертс
13
О'Найен
6
Нил
10
Притчард
16
Диалло
47
Кларк
7
Гуч
11
Гелхардт
18
Кларк
16
Кэмпбелл
16
Кэмпбелл
18
Кларк
10
Притчард
34
Алезе
34
Алезе
10
Притчард
7
Гуч
23
Хаггинс
23
Хаггинс
7
Гуч
6
Нил
31
Ба
31
Ба
6
Нил
11
Гелхардт
20
Мишу
20
Мишу
11
Гелхардт
Остались в запасе
Лутон Таун
Сандерленд
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Лутон Таун - Сандерленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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