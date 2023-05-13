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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Лутон Таун
Сандерленд - Лутон Таун: обзор матча 13 мая 2023
Сандерленд
13.05.2023, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Лутон Таун
39'
А. Диалло
63'
Т. Хьюм
11'
Э. Адебайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Лутон Таун
Замена
А. Ба
️️️️
А. Притчард
90'
+1
88'
Замена
Р. Бурк
️️️️
А. Даути
Желтая карточка
А. Диалло
84'
Замена
Н. Хаггинс
️️️️
П. Робертс
81'
79'
Замена
Л. Берри
️️️️
Д. Кларк
77'
Желтая карточка
Д. Кларк
73'
Желтая карточка
А. Даути
72'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
К. Драме
ГОЛ! 2:1!
Т. Хьюм
Пас отдал
Д. Кларк
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Диалло
Пас отдал
А. Притчард
39'
38'
Желтая карточка
П. Мпанцу
Желтая карточка
Л. О'Найен
30'
29'
Желтая карточка
М. Накамба
Желтая карточка
Д. Нил
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Адебайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
6
Марвелус Накамба
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
20
Эдуар Мишу
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
15
Люк Фримен
АП
44
Фред Оньединма
ПП
1-1-4-2-2
22
Паттерсон
32
Хьюм
17
Эква
13
О'Найен
6
Нил
16
Робертс
10
Притчард
47
Кларк
16
Диалло
7
Гуч
11
Гелхардт
4-2-2-2
34
Хорват
16
Драме
15
Локьер
4
Ошо
17
Белл
17
Мпанцу
6
Накамба
18
Кларк
45
Даути
9
Моррис
45
Адебайо
16
Робертс
23
Хаггинс
23
Хаггинс
16
Робертс
10
Притчард
31
Ба
31
Ба
10
Притчард
45
Даути
32
Бурк
32
Бурк
45
Даути
18
Кларк
8
Берри
8
Берри
18
Кларк
16
Драме
44
Оньединма
44
Оньединма
16
Драме
Остались в запасе
Сандерленд
Лутон Таун
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
20
Эдуар Мишу
АП
21
Элис Тэйлор
ЛВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
15
Люк Фримен
АП
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
20
Эдуар Мишу
АП
21
Элис Тэйлор
ЛВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Сандерленд - Лутон Таун
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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