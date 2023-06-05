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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Штутгарт
Гамбург - Штутгарт: обзор матча 05 июня 2023
Гамбург
05.06.2023, понедельник, 21:45
Германия. Бундеслига, Переходные матчи
1 : 3
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Штутгарт
6'
С. Киттель
48'
Э. Мийо
64'
Э. Мийо
90+7'
Силас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гамбург - Штутгарт
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
Силас
Пас отдал
Л. Пфайффер
90'
+5
Желтая карточка
А. Каразор
Желтая карточка
С. Шонлау
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Т. Томаш
Желтая карточка
У. Микельбренси
84'
82'
Замена
Силас
️️️️
Й. Вагноман
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
Ф. Монтеро
72'
Замена
У. Микельбренси
️️️️
М. Хейер
69'
Желтая карточка
Ф. Бильбия
68'
Замена
Ф. Бильбия
️️️️
Й. Мефферт
67'
67'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
С. Гирасси
67'
Замена
Н. Нартей
️️️️
Б. Соса
67'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Э. Мийо
66'
Желтая карточка
Б. Соса
66'
Желтая карточка
К. Фюрих
Желтая карточка
М. Мухайм
65'
Желтая карточка
С. Киттель
65'
64'
ГОЛ! 1:2!
Э. Мийо
58'
Желтая карточка
С. Гирасси
48'
ГОЛ! 1:1!
Э. Мийо
Пас отдал
С. Гирасси
46'
Замена
Д. Загаду
️️️️
К. Мавропанос
25'
Желтая карточка
К. Мавропанос
ГОЛ! 1:0!
С. Киттель
Пас отдал
Ж. Домпе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
8
Сонни Киттель
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
15
Людовит Рейс
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
37
Валон Цумбери
ЦЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
13
Филип Бильбия
ЛВ
5
Элайджа Кран
ЦП
19
Огечика Хайль
ПВ
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
19
Том Санне
ЦФ
Штутгарт
41
Деннис Сеймен
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
26
Силас
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
4-3-1-2
1
Фернандес
28
Мухайм
3
Монтеро
4
Шонлау
5
Хейер
8
Киттель
28
Мефферт
15
Рейс
91
Домпе
19
Глатцель
18
Джатта
3-3-1-1-1
21
Мюллер
21
Ито
16
Каразор
15
Мавропанос
4
Вагноман
3
Эндо
3
Соса
20
Мийо
10
Фюрих
9
Гирасси
5
Хейер
25
Микельбренси
25
Микельбренси
5
Хейер
28
Мефферт
13
Бильбия
13
Бильбия
28
Мефферт
3
Монтеро
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
3
Монтеро
15
Мавропанос
23
Загаду
23
Загаду
15
Мавропанос
3
Соса
28
Нартей
28
Нартей
3
Соса
4
Вагноман
26
Силас
26
Силас
4
Вагноман
9
Гирасси
16
Пфайффер
16
Пфайффер
9
Гирасси
20
Мийо
8
Томаш
8
Томаш
20
Мийо
Остались в запасе
Гамбург
Штутгарт
31
Матео Рааб
ВР
37
Валон Цумбери
ЦЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ЦП
19
Огечика Хайль
ПВ
19
Том Санне
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
41
Деннис Сеймен
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
37
Валон Цумбери
ЦЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ЦЗ
5
Элайджа Кран
ЦП
19
Огечика Хайль
ПВ
19
Том Санне
ЦФ
Остались в запасе
41
Деннис Сеймен
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
Главный тренер
Тим Вальтер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Гамбург - Штутгарт
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
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