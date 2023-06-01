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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Гамбург
Штутгарт - Гамбург: обзор матча 01 июня 2023
Штутгарт
01.06.2023, четверг, 21:45
Германия. Бундеслига, Переходные матчи
3 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Гамбург
1'
К. Мавропанос
51'
Й. Вагноман
54'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Гамбург
Замена
Д. Загаду
️️️️
В. Антон
90'
+2
Замена
Л. Эглофф
️️️️
Э. Мийо
84'
Замена
Н. Нартей
️️️️
А. Каразор
84'
Желтая карточка
А. Каразор
76'
73'
Желтая карточка
Р. Кенигсдорффер
69'
Красная карточка
А. Сухонен
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
С. Гирасси
68'
Замена
Т. Томаш
️️️️
К. Фюрих
68'
65'
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
Ж. Домпе
60'
Замена
А. Сухонен
️️️️
Л. Рейс
ГОЛ! 3:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Б. Соса
54'
ГОЛ! 2:0!
Й. Вагноман
Пас отдал
Э. Мийо
51'
Пенальти не реализован!
С. Гирасси
26'
15'
Желтая карточка
Л. Рейс
ГОЛ! 1:0!
К. Мавропанос
Пас отдал
Б. Соса
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
8
Сонни Киттель
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
15
Людовит Рейс
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Штутгарт
41
Деннис Сеймен
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
28
Николас Нартей
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
26
Силас
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
13
Филип Бильбия
ЛВ
10
Ансси Сухонен
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
3-3-1-1-1
21
Мюллер
3
Антон
21
Ито
16
Каразор
3
Соса
3
Эндо
4
Вагноман
20
Мийо
10
Фюрих
9
Гирасси
4-3-1-2
1
Фернандес
5
Хейер
15
Дэвид
4
Шонлау
28
Мухайм
8
Киттель
28
Мефферт
15
Рейс
91
Домпе
18
Джатта
19
Глатцель
3
Антон
23
Загаду
23
Загаду
3
Антон
16
Каразор
28
Нартей
28
Нартей
16
Каразор
20
Мийо
25
Эглофф
25
Эглофф
20
Мийо
10
Фюрих
8
Томаш
8
Томаш
10
Фюрих
9
Гирасси
16
Пфайффер
16
Пфайффер
9
Гирасси
15
Рейс
10
Сухонен
10
Сухонен
15
Рейс
91
Домпе
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
91
Домпе
Остались в запасе
Штутгарт
Гамбург
41
Деннис Сеймен
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
31
Матео Рааб
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
19
Огечика Хайль
ЦП
13
Филип Бильбия
ЛВ
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
41
Деннис Сеймен
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
26
Силас
ПВ
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
19
Огечика Хайль
ЦП
13
Филип Бильбия
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча Штутгарт - Гамбург
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
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