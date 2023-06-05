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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Аустрия Л
Вольфсберг - Аустрия Л: обзор матча 05 июня 2023
Вольфсберг
05.06.2023, понедельник, 20:00
Австрия. Бундеслига, Полуфинал за место в ЛК
1 : 2
Завершен
Аустрия Л
84'
Т. Барибо (П)
90+6'
Д. Груйчич
105'
Л. Фридрикас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Аустрия Л
Желтая карточка
К. Кершбаумер
120'
+2
Желтая карточка
Э. Омич
113'
108'
Замена
Адриэл
️️️️
М. Мак
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
М. Ляйтгеб
106'
Замена
А. Ясич
️️️️
Д. Шерцер
106'
105'
Желтая карточка
М. Чеукуа
105'
ГОЛ! 1:2!
Л. Фридрикас
Пас отдал
Т. Рейн
Замена
М. Новак
️️️️
Н. Ферачниг
91'
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Д. Груйчич
Пас отдал
Т. Рейн
Желтая карточка
Д. Шерцер
90'
+4
Замена
Т. Рохер
️️️️
Т. Барибо
90'
+3
90'
Желтая карточка
П. Грабхер
87'
Замена
А. Шмид
️️️️
Д. Тифенбах
87'
Замена
М. Чеукуа
️️️️
Ф. Гмайнер
87'
Замена
Д. Груйчич
️️️️
Т. Бергер
84'
Желтая карточка
М. Мак
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Барибо
84'
68'
Замена
Н. Мотика
️️️️
Я. Диаби
63'
Замена
Т. Рейн
️️️️
Андерсон
Желтая карточка
Т. Барибо
59'
Замена
Т. Балло
️️️️
А. Боакье
46'
Замена
Д. Гугганиг
️️️️
Д. Баумгартнер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
20
Августин Боакье
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Вольфсберг
7
Константин Кершбаумер
ВР
21
Давид Скубль
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
Аустрия Л
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
35
Адриэл
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
18
Антони Шмид
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
3-1-3-1-2
39
Бонманн
22
Баумгартнер
15
Оэрман
3
Шерцер
18
Омич
16
Ляйтгеб
8
Пизингер
18
Ферачниг
20
Боакье
11
Малоне
9
Барибо
3-2-2-2-1
27
Ширль
31
Мак
4
Югонет
4
Бергер
7
Гмайнер
28
Андерсон
33
Тифенбах
23
Грабхер
86
Сурданович
77
Диаби
30
Фридрикас
16
Ляйтгеб
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
16
Ляйтгеб
22
Баумгартнер
3
Гугганиг
3
Гугганиг
22
Баумгартнер
18
Ферачниг
27
Новак
27
Новак
18
Ферачниг
3
Шерцер
97
Ясич
97
Ясич
3
Шерцер
9
Барибо
18
Рохер
18
Рохер
9
Барибо
20
Боакье
8
Балло
8
Балло
20
Боакье
4
Бергер
29
Груйчич
29
Груйчич
4
Бергер
31
Мак
35
Адриэл
35
Адриэл
31
Мак
7
Гмайнер
9
Чеукуа
9
Чеукуа
7
Гмайнер
28
Андерсон
8
Рейн
8
Рейн
28
Андерсон
77
Диаби
20
Мотика
20
Мотика
77
Диаби
33
Тифенбах
18
Шмид
18
Шмид
33
Тифенбах
Остались в запасе
Вольфсберг
Аустрия Л
21
Давид Скубль
ВР
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Вольфсберг - Аустрия Л
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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