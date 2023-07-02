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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 02 июля 2023
Коламбус
02.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 29 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
19'
К. Эрнандес
62'
Y. Yeboah
38'
Э. Маноэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз
Замена
М. Арфстен
️️️️
Y. Yeboah
90'
+5
Замена
I. Parente
️️️️
Л. Зелараян
90'
+5
82'
Желтая карточка
Ф. Амайя
79'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
Лукиньяс
Замена
М. Дегенек
️️️️
К. Рамирес
79'
76'
Замена
Р. Донкор
️️️️
O. Fernandez
76'
Замена
Д. Ванзейр
️️️️
T. Barlow
Желтая карточка
Ш. Завадски
72'
70'
Замена
П. Страуд
️️️️
Д. Эдельман
65'
Пенальти не реализован!
Э. Маноэл
Желтая карточка
П. Шульте
63'
ГОЛ! 2:1!
Y. Yeboah
62'
38'
ГОЛ! 1:1!
Э. Маноэл
33'
Желтая карточка
Д. Эдельман
ГОЛ! 1:0!
К. Эрнандес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
10
Лукас Зелараян
АП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
15
Андрес Рейес
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
25
Фрэнки Амайя
АП
82
Лукиньяс
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
16
Tom Barlow
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
11
Луис Диас
ПВ
17
Макс Арфстен
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
5
Омар Валенсия
ЦЗ
6
Питер Страуд
ЦП
48
Рональд Донкор
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
2-3-2-3
28
Шульте
31
Морейра
23
Фарси
25
Завадски
6
7
10
Зелараян
23
Мэцан
18
Амундсен
9
Эрнандес
21
Рамирес
3-1-3-3
31
Мигел
3
Данкан
13
Неалис
15
Рейес
24
Эдельман
17
Харпер
82
Лукиньяс
25
Амайя
22
13
Маноэл
16
21
Рамирес
5
Дегенек
5
Дегенек
21
Рамирес
7
17
Арфстен
17
Арфстен
7
10
Зелараян
16
16
10
Зелараян
24
Эдельман
6
Страуд
6
Страуд
24
Эдельман
22
48
Донкор
48
Донкор
22
82
Лукиньяс
16
Йервуд
16
Йервуд
82
Лукиньяс
16
13
Ванзейр
13
Ванзейр
16
Остались в запасе
Коламбус
Нью-Йорк Ред Буллз
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
11
Луис Диас
ПВ
Главный тренер
Калеб Портер
18
Ryan Meara
ВР
5
Омар Валенсия
ЦЗ
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
26
Philip Quinton
ЦЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
11
Луис Диас
ПВ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
5
Омар Валенсия
ЦЗ
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Коламбус - Нью-Йорк Ред Буллз
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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