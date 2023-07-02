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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Чикаго Файр
Орландо Сити - Чикаго Файр: обзор матча 02 июля 2023
Орландо Сити
02.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 29 тур
3 : 1
Завершен
Чикаго Файр
38'
Ф. Торрес
55'
Ф. Торрес (П)
75'
Р. Энрике
65'
Д. Шакири (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Чикаго Файр
Замена
F. Loyola
️️️️
Ф. Торрес
90'
+3
Замена
Л. Петрассо
️️️️
М. Перейра
88'
Замена
D. Dan Þórhallsson
️️️️
К. Смит
88'
84'
Вторая желтая
А. Суке
80'
Замена
W. Omsberg
️️️️
М. Пинеда
80'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
К. Камара
77'
Замена
J. Torres
️️️️
Д. Шакири
ГОЛ! 3:1!
Р. Энрике
Пас отдал
И. Ангуло
75'
72'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
Замена
F. Martins
️️️️
М. Охеда
67'
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Шакири
61'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
К. Теран
61'
Замена
М. Анхель Наварро
️️️️
А. Акевес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Торрес
55'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
38'
Желтая карточка
Р. Янссон
35'
20'
Желтая карточка
А. Суке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
23
Данкан Макгуайр
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Чикаго Файр
22
Карлос Теран
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
30
Гастон Хименес
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
21
Фабиан Герберс
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
3
Алекс Фримен
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
18
Рамиро Энрике
ЦФ
17
Favian Loyola
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
24
Джонатан Дин
ЦП
10
Jairo Torres
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
3-2-2-3
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
24
Смит
10
Перейра
16
Картахена
11
Торрес
10
Охеда
23
Макгуайр
20
77
Ангуло
3-3-3-2
22
Пинеда
5
Чикош
19
Акевес
2
Суке
30
Хименес
22
Теран
21
Герберс
11
Гутьеррес
10
Шакири
85
Камара
1
Брейди
10
Перейра
13
Петрассо
13
Петрассо
10
Перейра
10
Охеда
8
8
10
Охеда
11
Торрес
17
17
11
Торрес
24
Смит
3
3
24
Смит
19
Акевес
29
Наварро
29
Наварро
19
Акевес
22
Пинеда
16
16
22
Пинеда
10
Шакири
10
10
10
Шакири
22
Теран
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
22
Теран
85
Камара
93
93
85
Камара
Остались в запасе
Орландо Сити
Чикаго Файр
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Алекс Фримен
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
27
Kendall Burks
ЦЗ
24
Джонатан Дин
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
3
Алекс Фримен
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
24
Джонатан Дин
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Орландо Сити - Чикаго Файр
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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