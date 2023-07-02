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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион: обзор матча 02 июля 2023
Атланта Юнайтед
02.07.2023, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 30 тур
2 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
7'
Т. Алмада
79'
Б. Леннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион
90'
+3
Желтая карточка
Х. Торрес
Замена
Э. Гутман
️️️️
К. Уайли
86'
Замена
О. Алонсо
️️️️
А. Сейдич
86'
Замена
С. Соса
️️️️
Ф. Ибарра
86'
ГОЛ! 2:0!
Б. Леннон
79'
77'
Замена
Х. Торрес
️️️️
Х. Мартинес
Желтая карточка
Ф. Ибарра
75'
73'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
А. Бедойя
72'
Замена
К. Салливан
️️️️
М. Уре
Желтая карточка
А. Сейдич
70'
65'
Желтая карточка
М. Уре
Замена
Т. Вольфф
️️️️
М. Чол
63'
48'
Желтая карточка
Х. Карранца
Замена
М. Берри
️️️️
Г. Якумакис
30'
ГОЛ! 1:0!
Т. Алмада
7'
4'
Желтая карточка
Н. Харриел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Амар Сейдич
ОП
5
Франко Ибарра
ОП
23
Тиаго Алмада
АП
23
Мачоп Чол
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Атланта Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ПЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
27
Мигел Берри
ЦФ
Филадельфия Юнион
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
8
Хесус Буэно
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
3-4-2-1
1
Гьюзан
44
Пурата
96
Абрам
12
Эрнандес
12
Уайли
14
Сейдич
5
Ибарра
11
Леннон
23
Алмада
23
Чол
7
Якумакис
4-2-2-2
17
Бендик
26
Харриел
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
70
Мартинес
18
Флеч
11
Бедойя
16
Газдаг
9
Карранца
17
Уре
12
Уайли
15
Гутман
15
Гутман
12
Уайли
5
Ибарра
5
Соса
5
Соса
5
Ибарра
14
Сейдич
6
Алонсо
6
Алонсо
14
Сейдич
23
Чол
16
Вольфф
16
Вольфф
23
Чол
7
Якумакис
27
Берри
27
Берри
7
Якумакис
11
Бедойя
7
МакГлинн
7
МакГлинн
11
Бедойя
70
Мартинес
99
Торрес
99
Торрес
70
Мартинес
17
Уре
33
Салливан
33
Салливан
17
Уре
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ПЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
Главный тренер
Гонсало Пинеда
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
8
Хесус Буэно
ОП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ПЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
Остались в запасе
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
8
Андрес Переа
ОП
8
Хесус Буэно
ОП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Пинеда
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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