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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас: обзор матча 02 июля 2023
Атлетико Паранаэнсе
02.07.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
2 : 2
Завершен
Палмейрас
67'
В. Буэно (П)
72'
В. Роке
22'
Эндрик
57'
Г. Менино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас
Замена
М. Сирино
️️️️
З. Ивалдо
90'
+7
Желтая карточка
Мадсон
85'
Желтая карточка
В. Роке
81'
Замена
Д. Теранс
️️️️
А. Каноббио
79'
Желтая карточка
В. Буэно
74'
ГОЛ! 2:2!
В. Роке
Пас отдал
Мадсон
72'
Замена
Мадсон
️️️️
Келлвен
71'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Кристиан
71'
69'
Замена
Луан
️️️️
Навес
69'
Замена
Майке
️️️️
Б. Лопес
69'
Замена
Рони
️️️️
Эндрик
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Буэно
67'
66'
Вторая желтая
Гарсия
58'
Замена
Фабиньо
️️️️
Л. Гилерме
57'
ГОЛ! 0:2!
Г. Менино
Пас отдал
Б. Лопес
46'
Замена
Г. Менино
️️️️
Р. Риос
Замена
А. Сантана
️️️️
У. Моура
46'
45'
+3
Желтая карточка
Гарсия
22'
ГОЛ! 0:1!
Эндрик
Пас отдал
Б. Лопес
Желтая карточка
З. Ивалдо
4'
4'
Пенальти не реализован!
Эндрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
14
Эрик
ЦП
18
Кристиан
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Ричард Риос
ЦП
14
Джон Джон
АП
77
Брено Лопес
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
1
Габриэль Перейра
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
80
Алекс Сантана
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
80
Давид Теранс
АП
7
Марсело Сирино
ПВ
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
10
Табата
ПВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
4-1-3-1-1
24
Линк
5
Энрике
44
Хелено
27
Зе Ивалдо
12
Келлвен
5
Моура
14
Эрик
18
Кристиан
15
Буэно
17
Каноббио
9
Роке
3-2-1-2-2
1
Вевертон
15
Гомес
26
Серкейра
5
Навес
2
Гарсия
22
Пикерес
5
Риос
77
Лопес
14
Джон Джон
9
Эндрик
31
Гилерме
12
Келлвен
22
Мадсон
22
Мадсон
12
Келлвен
5
Моура
80
Сантана
80
Сантана
5
Моура
17
Каноббио
80
Теранс
80
Теранс
17
Каноббио
18
Кристиан
28
Куэльо
28
Куэльо
18
Кристиан
27
Зе Ивалдо
7
Сирино
7
Сирино
27
Зе Ивалдо
5
Навес
13
Луан
13
Луан
5
Навес
77
Лопес
12
Майке
12
Майке
77
Лопес
31
Гилерме
5
Фабиньо
5
Фабиньо
31
Гилерме
5
Риос
25
Менино
25
Менино
5
Риос
9
Эндрик
33
Рони
33
Рони
9
Эндрик
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас
1
Mycael
ВР
1
Габриэль Перейра
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
10
Табата
ПВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
1
Габриэль Перейра
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
16
Лусиано Арриагада
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
10
Табата
ПВ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
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Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
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Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
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Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
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