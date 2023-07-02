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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Динамо Хьюстон
Сиэтл - Динамо Хьюстон: обзор матча 02 июля 2023
Сиэтл
02.07.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 30 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
67'
А. Русняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Динамо Хьюстон
89'
Желтая карточка
Л. Кайседо
85'
Замена
И. Франко
️️️️
К. Бэйрд
85'
Замена
Т. Улфарссон
️️️️
Артур
Замена
D. Teves
️️️️
Л. Чу
85'
Замена
Хебер
️️️️
Р. Руидиас
85'
77'
Замена
Б. Смит
️️️️
А. Басси
Замена
Р. Бейкер-Уайтинг
️️️️
К. Роу
69'
ГОЛ! 1:0!
А. Русняк
Пас отдал
Л. Чу
67'
65'
Замена
Ч. Гаспер
️️️️
Н. Киньонес
62'
Вторая желтая
Микаэл
61'
Желтая карточка
Микаэл
Желтая карточка
A. Cissoko
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
15
Коди Бейкер
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
7
Лео Чу
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Динамо Хьюстон
12
Стив Кларк
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
16
Микаэл
ЦЗ
23
Итан Бартлоу
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
7
Нельсон Киньонес
ЛВ
6
Артур
ОП
27
Луис Кайседо
ОП
10
Амин Басси
АП
21
Крис Бэйрд
ЦФ
24
Ибрахим Алию
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
99
Dylan Teves
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
97
Хебер
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Эндрю Тарбелл
ВР
77
Чейз Гаспер
ЛЗ
14
Брэд Смит
ЛЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
19
Иван Франко
ЛВ
21
Бруклин Рейнс
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
45
Тор Улфарссон
АП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
3-4-1-2
24
Фрай
5
Толо
28
Гомес Андраде
15
Бейкер
14
Лодейро
3
Варгас
11
Русняк
6
Пауло
7
Чу
92
9
Руидиас
4-2-2-2
12
Кларк
24
Эскобар
16
Микаэл
23
Бартлоу
28
Святченко
6
Артур
27
Кайседо
10
Басси
7
Киньонес
24
Алию
21
Бэйрд
7
Чу
99
99
7
Чу
22
Роу
22
Роу
9
Руидиас
97
Хебер
97
Хебер
9
Руидиас
Роу
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
Роу
7
Киньонес
77
Гаспер
77
Гаспер
7
Киньонес
10
Басси
14
Смит
14
Смит
10
Басси
6
Артур
45
Улфарссон
45
Улфарссон
6
Артур
21
Бэйрд
19
Франко
19
Франко
21
Бэйрд
Остались в запасе
Сиэтл
Динамо Хьюстон
30
Stefan Cleveland
ВР
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Бруклин Рейнс
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Гриффин Дорси
ПЗ
21
Бруклин Рейнс
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Сиэтл - Динамо Хьюстон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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