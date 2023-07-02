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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Ванкувер Уайткепс
Канзаc Сити - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 02 июля 2023
Канзаc Сити
02.07.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 30 тур
3 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
33'
R. Walter
45+2'
А. Пулидо
53'
Э. Томми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
Д. Дэвис
89'
Замена
L. Ndenbe
️️️️
Т. Лайбольд
85'
79'
Замена
J. Ngando
️️️️
А. Шепф
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Г. Кинда
78'
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Шаллой
78'
66'
Желтая карточка
С. Берхальтер
61'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
П. Вите
Желтая карточка
Э. Томми
57'
ГОЛ! 3:0!
Э. Томми
53'
46'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Кубас
Замена
Э. Томми
️️️️
Н. Радойя
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Пулидо
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
R. Walter
Пас отдал
Г. Кинда
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
54
R. Walter
ЦП
6
Гади Кинда
АП
14
Тим Лайбольд
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
20
Адриан Кубас
ОП
45
Педро Вите
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Канзаc Сити
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
5
Matteo Campagna
ЦЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
3-3-1-3
22
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
8
Дэвис
77
Расселл
54
6
Кинда
20
Шаллой
9
Пулидо
14
Лайбольд
3-1-2-1-3
1
2
Лаборда
4
Веселинович
14
20
Кубас
45
Вите
18
Шепф
21
Рапозо
16
Кордова
11
Бечер
25
Галд
22
Радойя
27
Томми
27
Томми
22
Радойя
6
Кинда
15
Эспиноза
15
Эспиноза
6
Кинда
14
Лайбольд
22
22
14
Лайбольд
20
Шаллой
10
Ционис
10
Ционис
20
Шаллой
20
Кубас
6
Берхальтер
6
Берхальтер
20
Кубас
18
Шепф
26
26
18
Шепф
45
Вите
25
Кайседо
25
Кайседо
45
Вите
Остались в запасе
Канзаc Сити
Ванкувер Уайткепс
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
5
Matteo Campagna
ЦЗ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
5
Matteo Campagna
ЦЗ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Канзаc Сити - Ванкувер Уайткепс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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