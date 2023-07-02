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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Реал Солт-Лейк
Торонто - Реал Солт-Лейк: обзор матча 02 июля 2023
Торонто
02.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 29 тур
0 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
90+3'
А. Хулио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Реал Солт-Лейк
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Хулио
90'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
Д. Саварино
86'
Желтая карточка
I. Paul
83'
Замена
B. Jacquesson
️️️️
Д. Крейлах
83'
Замена
I. Paul
️️️️
Д. Луна
Замена
A. Akinola
️️️️
С. Джей Сапонг
78'
74'
Замена
Б. Идальго
️️️️
Д. Мусовски
74'
Замена
А. Хулио
️️️️
J. Loffelsend
Замена
Д. Керр
️️️️
К. Томпсон
56'
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Л. Инсинье
46'
Желтая карточка
А. Мабика
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
18
Рауль Петретта
ЛЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
23
Брэндон Сервания
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
14
Alonso Coello
ЦП
81
Themi Antonoglou
ЦП
77
Jordan Perruzza
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
19
Боде Идальго
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
23
Ilijah Paul
ЦФ
4-3-2-2
18
Петретта
40
6
Мабика
19
23
Сервания
14
Кайе
33
Томпсон
10
Инсинье
10
Бернардески
9
Сапонг
18
2-5-3
18
МакМат
15
Глад
19
14
Энели
87
Крейлах
11
Саварино
10
Луна
8
Охеда
4
Вера
3
Броди
19
Мусовски
10
Инсинье
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
10
Инсинье
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
33
Томпсон
29
Керр
29
Керр
33
Томпсон
11
Саварино
16
Овьедо
16
Овьедо
11
Саварино
19
Мусовски
19
Идальго
19
Идальго
19
Мусовски
19
11
Хулио
11
Хулио
19
87
Крейлах
27
27
87
Крейлах
10
Луна
23
23
10
Луна
Остались в запасе
Торонто
Реал Солт-Лейк
1
Luka Gavran
ВР
14
Alonso Coello
ЦП
81
Themi Antonoglou
ЦП
77
Jordan Perruzza
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
1
Luka Gavran
ВР
14
Alonso Coello
ЦП
81
Themi Antonoglou
ЦП
77
Jordan Perruzza
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Торонто - Реал Солт-Лейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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