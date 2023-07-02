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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Мольде
Буде-Глимт - Мольде: обзор матча 02 июля 2023
Буде-Глимт
02.07.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
2 : 2
Завершен
Мольде
66'
Ф. Мумбанья
90+3'
У. Салтнес
24'
О. Брюнхильдсен
35'
О. Брюнхильдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Мольде
Желтая карточка
У. Салтнес
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
У. Салтнес
90'
+3
Замена
Л. Нордас
️️️️
А. Гренбек
90'
Замена
С. Серли
️️️️
А. Серенсен
90'
84'
Замена
М. Гредем
️️️️
К. Эриксен
Замена
О. Эльабделлауи
️️️️
Ф. Сьоволд
80'
77'
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
Б. Риса
77'
Замена
М. Фьортофт Левик
️️️️
К. Хауген
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
О. Бьортуфт
66'
Замена
О. Бьортуфт
️️️️
М. Лоде
65'
Замена
У. Салтнес
️️️️
С. Фет
65'
59'
Желтая карточка
Э. Хауган
46'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Линнес
45'
+2
Желтая карточка
С. Маннсверк
42'
Желтая карточка
Б. Риса
41'
Желтая карточка
О. Петерсен
35'
ГОЛ! 0:2!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
Э. Хауган
24'
ГОЛ! 0:1!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
К. Эриксен
19'
Замена
О. Петерсен
️️️️
Э. Китолано
18'
Красная карточка
Я. Карлстрем
7'
Желтая карточка
О. Брюнхильдсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
2-1-4-2-1
12
Хайкин
3
Серенсен
2
Лоде
7
Берг
20
Сьоволд
19
Фет
18
Мое
11
Гренбек
90
Пеллегрино
11
Цугель
29
Мумбанья
3-2-3-2
28
Карлстрем
28
Хауген
15
Бьорнбак
19
Хауган
25
Линнес
33
Риса
20
Маннсверк
10
Брейвик
17
Китолано
16
Эриксен
17
Брюнхильдсен
2
Лоде
4
Бьортуфт
4
Бьортуфт
2
Лоде
20
Сьоволд
3
Эльабделлауи
3
Эльабделлауи
20
Сьоволд
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
3
Серенсен
10
Серли
10
Серли
3
Серенсен
11
Гренбек
11
Нордас
11
Нордас
11
Гренбек
17
Китолано
31
Петерсен
31
Петерсен
17
Китолано
28
Хауген
8
Левик
8
Левик
28
Хауген
33
Риса
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
33
Риса
16
Эриксен
28
Гредем
28
Гредем
16
Эриксен
25
Линнес
15
Кнутсон
15
Кнутсон
25
Линнес
Остались в запасе
Буде-Глимт
Мольде
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
Остались в запасе
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Буде-Глимт - Мольде
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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