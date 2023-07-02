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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Васко да Гама
Ботафого - Васко да Гама: обзор матча 02 июля 2023
Ботафого
02.07.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Васко да Гама
54'
Л. Энрике
90+5'
C. Alberto
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Васко да Гама
ГОЛ! 2:0!
C. Alberto
90'
+5
Желтая карточка
L. Segovia
89'
89'
Желтая карточка
Л. Питон
88'
Замена
Эгиналдо
️️️️
З. Габриэл
Замена
C. Alberto
️️️️
Тикиньо
85'
Замена
М. Сеговия
️️️️
Л. Энрике
73'
Замена
Данило
️️️️
Ч. Че
72'
71'
Замена
Г. Карабахаль
️️️️
А. Тейшейра
61'
Желтая карточка
Л. Орельяно
ГОЛ! 1:0!
Л. Энрике
Пас отдал
Тикиньо
54'
Желтая карточка
Адриэлсон
41'
Замена
Л. Ди Пласидо
️️️️
Рафаэл
31'
22'
Замена
M. Capasso
️️️️
Р. Бамбу
19'
Желтая карточка
Р. Бамбу
19'
Желтая карточка
Лео
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
22
Фигейредо
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Лука Орельяно
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
15
Данило
ОП
8
Хакоб Монтес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
30
Кайке
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Васко да Гама
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
77
Эрик Маркус
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
80
Матиас Галарса
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
37
Райан Витор
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
3-1-2-5
16
Уго
31
Куэста
2
Рафаэл
17
Фрейтас
11
Энрике
33
Карлос Эдуардо
34
Адриэлсон
9
Тикиньо
7
Сантос
3
Че Че
20
Перри
4-1-3-1
1
Жардим
2
Родригес
3
Бамбу
3
Лео
6
Питон
23
Зе Габриэл
10
Орельяно
11
Тейшейра
22
Фигейредо
18
Рауль
2
Рафаэл
24
Ди Пласидо
24
Ди Пласидо
2
Рафаэл
3
Че Че
15
Данило
15
Данило
3
Че Че
11
Энрике
7
Сеговия
7
Сеговия
11
Энрике
9
Тикиньо
99
99
9
Тикиньо
3
Бамбу
28
28
3
Бамбу
11
Тейшейра
27
Карабахаль
27
Карабахаль
11
Тейшейра
23
Зе Габриэл
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
23
Зе Габриэл
Остались в запасе
Ботафого
Васко да Гама
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
30
Кайке
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
Главный тренер
Луиш Каштру
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
80
Матиас Галарса
ЦП
77
Эрик Маркус
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Douglas Borges
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
57
JP Galvão
ЦП
30
Кайке
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
80
Матиас Галарса
ЦП
77
Эрик Маркус
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Вильям Батиста
Статистика матча Ботафого - Васко да Гама
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
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