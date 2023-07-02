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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Тромсе
Лиллестрем - Тромсе: обзор матча 02 июля 2023
Лиллестрем
02.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
0 : 1
Завершен
Тромсе
50'
М. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Тромсе
88'
Замена
A. Jenssen
️️️️
С. Опсал
87'
Желтая карточка
Й. Хьерте-Даль
83'
Замена
М. Коскела
️️️️
Я. Пейнтсил
Замена
M. Lundemo
️️️️
Э. Гарнас
79'
64'
Замена
Й. Хьерте-Даль
️️️️
М. Траоре
Замена
Т. Свендсен
️️️️
И. Ибрахимай
61'
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Траоре
Пас отдал
К. Антонсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
Тромсе
33
Мика Коскела
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
3-4-4
20
Драгснес
4
Гарнас
28
Габриэльсен
4
15
Хофф
23
Осен
29
Ибрахимай
21
Кристиансен
45
Адамс
10
Ольсен
2
4-2-1-3
1
Хаугаард
23
Вестерлунд
28
Психе
6
Гундерсен
11
Антонсен
5
Опсал
11
Йенссен
26
Пейнтсил
25
24
Траоре
15
Эрлиен
4
Гарнас
8
8
4
Гарнас
29
Ибрахимай
23
Свендсен
23
Свендсен
29
Ибрахимай
26
Пейнтсил
33
Коскела
33
Коскела
26
Пейнтсил
24
Траоре
14
Хьерте-Даль
14
Хьерте-Даль
24
Траоре
5
Опсал
5
5
5
Опсал
Остались в запасе
Лиллестрем
Тромсе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
35
Oliver Henriksrud
ЦФ
Остались в запасе
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Лиллестрем - Тромсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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