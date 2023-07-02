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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Русенборг
Олесунн - Русенборг: обзор матча 02 июля 2023
Олесунн
02.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
1 : 0
Завершен
Русенборг
46'
M. Karlsbakk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Русенборг
Желтая карточка
А. Мунксгор
88'
Замена
H. Melland
️️️️
M. Karlsbakk
88'
Желтая карточка
А. Диоп
80'
79'
Замена
O. Aga
️️️️
О. Кристиан Саэтер
Замена
А. Диоп
️️️️
К. Эдемарксбаккен
76'
71'
Желтая карточка
С. Роджерс
64'
Замена
С. Нипан
️️️️
М. Бьерло
Замена
T. Akino Murray
️️️️
И. Атанга
63'
ГОЛ! 1:0!
M. Karlsbakk
Пас отдал
К. Бармен
46'
46'
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
К. Мани Ингасон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ПЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
20
Исаак Атанга
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
23
Александер Столас
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
16
Henrik Melland
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
40
Eivind Kolv
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
19
Moctar Diop
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
2
Лео Корник
ПВ
11
Agon Sadiku
ЦФ
29
Oscar Aga
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Грютебуст
25
Китолано
30
Андерсен
5
Феллман
3
Мунксгор
23
Сегберг
10
Бармен
33
Эдемарксбаккен
20
Атанга
8
22
3-4-3
1
Хансен
29
Рейтан
5
Роджерс
5
77
Скарсем
6
Вяяняйнен
70
Бьерло
20
Тагсет
90
Саэтер
19
Хольс
10
Ингасон
20
Атанга
2
2
20
Атанга
8
16
16
8
33
Эдемарксбаккен
28
Диоп
28
Диоп
33
Эдемарксбаккен
10
Ингасон
19
Перейра
19
Перейра
10
Ингасон
70
Бьерло
41
Нипан
41
Нипан
70
Бьерло
90
Саэтер
29
29
90
Саэтер
Остались в запасе
Олесунн
Русенборг
1
Michael Lansing
ВР
23
Александер Столас
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
40
Eivind Kolv
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
19
Moctar Diop
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
11
Agon Sadiku
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
23
Александер Столас
ЛЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
40
Eivind Kolv
ЦП
7
K. Jakobsen
ЦФ
19
Moctar Diop
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
11
Agon Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Олесунн - Русенборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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