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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - ХамКам
Бранн - ХамКам: обзор матча 02 июля 2023
Бранн
02.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
2 : 1
Завершен
ХамКам
83'
Б. Финне (П)
90+4'
П. Александер Киркеволд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - ХамКам
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
П. Александер Киркеволд
87'
Замена
T. Andre Soras
️️️️
K. Onsrud
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Финне
83'
82'
Желтая карточка
А. Мелгалвис
75'
Замена
А. Мелгалвис
️️️️
В. Конгсро
75'
Замена
Х. Удаль
️️️️
O. Kjærgaard
75'
Замена
К. Эрнандес-Фостер
️️️️
В. Куртович
Замена
У. Матисен
️️️️
Т. Педерсен
67'
63'
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
Р. Видесхейм-Пауль
Желтая карточка
S. Crone
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
12
S. Crone
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
19
Вильям Куртович
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Бранн
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
27
Tore Andre Soras
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
3-2-1-4
1
Дюнгеланд
5
Сери
12
23
Педерсен
25
Йенсен Вассберг
7
Майре
10
Берстинг
11
Финне
15
Торсвик
3
Кнудсен
11
Бломберг
3-2-3-2
1
19
Гаммельбю
6
Норхейм
18
Конгсро
23
Сьелстад
19
Куртович
8
7
4
Опсал
16
Киркеволд
19
Видесхейм-Пауль
23
Педерсен
14
Матисен
14
Матисен
23
Педерсен
19
Куртович
22
Эрнандес-Фостер
22
Эрнандес-Фостер
19
Куртович
7
27
27
7
18
Конгсро
33
Мелгалвис
33
Мелгалвис
18
Конгсро
19
Видесхейм-Пауль
28
Энкеруд
28
Энкеруд
19
Видесхейм-Пауль
8
19
Удаль
19
Удаль
8
Остались в запасе
Бранн
ХамКам
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Markus Haaland
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Остались в запасе
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Бранн - ХамКам
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
Бранн
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