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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Одд
Хаугесунд - Одд: обзор матча 02 июля 2023
Хаугесунд
02.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
2 : 1
Завершен
Одд
41'
Б. Нжие
80'
М. Самуэльсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Одд
90'
Желтая карточка
К. Валлем
Замена
U. Tillung Fredriksen
️️️️
Б. Нжие
88'
ГОЛ! 2:0!
М. Самуэльсен
80'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
А. Паязити
79'
Желтая карточка
К. Кригард
68'
ГОЛ! 1:0!
Б. Нжие
Пас отдал
М. Кристенсен
41'
Желтая карточка
П. Теркильдсен
29'
Желтая карточка
А. Паязити
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
16
Бруну Лейте
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
28
Соломон Овусу
ОП
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
6
Конрад Валлем
ПВ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Селвик
22
Крузнелл
5
21
18
Кригард
2
Теркильдсен
27
Санде
4
Паязити
26
Кристенсен
10
Нжие
16
Лейте
3-4-1-3
2
Рууд
21
Хаген
33
Томаш
26
Гьенгор
28
Овусу
1
Йоргенсен
3
Баккей
6
Валлем
9
1
Вальстедт
15
4
Паязити
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
4
Паязити
10
Нжие
12
12
10
Нжие
Остались в запасе
Хаугесунд
Одд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
20
Thomas Rekdal
ЦП
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Хаугесунд - Одд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
Новости команд
Все
Хаугесунд
Одд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
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2016.01.27 23:10
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