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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Ди Си Юнайтед
Нэшвилл - Ди Си Юнайтед: обзор матча 02 июля 2023
Нэшвилл
02.07.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 30 тур
2 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
18'
Р. Леаль
37'
Р. Леаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Ди Си Юнайтед
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Х. Мухтар
90'
+2
85'
Замена
Y. Asad
️️️️
C. Durkin
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Мьюил
83'
74'
Желтая карточка
Т. Фонтас
74'
Замена
K. Fletcher
️️️️
К. Дажоме
Желтая карточка
T.
67'
Замена
E. Zubak
️️️️
T.
67'
Замена
Л. Макнотон
️️️️
Р. Леаль
67'
Вторая желтая
У. Циммерман
64'
46'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
Д. Пинес
39'
Желтая карточка
К. Бентеке
ГОЛ! 2:0!
Р. Леаль
37'
Желтая карточка
Р. Леаль
34'
Желтая карточка
У. Циммерман
20'
ГОЛ! 1:0!
Р. Леаль
Пас отдал
Х. Мухтар
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
12
T.
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Нэшвилл
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
2-5-1-2
1
18
Мур
25
Циммерман
13
МакКарти
11
Леаль
54
10
Мухтар
2
Ловиц
12
5
19
Мьюил
4-2-2-2
21
31
Нахар
33
Уильямс
2
Пинес
4
Хайнс-Айк
27
О'Брайен
43
Клих
7
Сантуш
11
Дажоме
8
20
Бентеке
11
Леаль
5
Макнотон
5
Макнотон
11
Леаль
12
11
11
12
10
Мухтар
23
Вашингтон
23
Вашингтон
10
Мухтар
19
Мьюил
27
27
19
Мьюил
8
27
27
8
2
Пинес
11
Фонтас
11
Фонтас
2
Пинес
11
Дажоме
14
14
11
Дажоме
Остались в запасе
Нэшвилл
Ди Си Юнайтед
21
Ян Грегуш
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
26
Alex Bono
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
21
Ян Грегуш
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
6
Расселл Канус
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Нэшвилл - Ди Си Юнайтед
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Новости команд
Все
Нэшвилл
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Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
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