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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 02 июля 2023
Цинциннати
02.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 29 тур
2 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
11'
Д. Баджи
55'
Д. Баджи
15'
Д. Баджи (АГ)
24'
Г. Боу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн
Замена
M. Pinto
️️️️
Y. Kubo
89'
88'
Замена
O. Gonzalez
️️️️
Г. Боу
86'
Замена
Б. Свит
️️️️
R. Spaulding
Замена
А. Пауэлл
️️️️
С. Ариас
86'
Замена
A. Ordonez
️️️️
Д. Баджи
85'
Замена
С. Сантос
️️️️
М. Ангуло
69'
68'
Замена
D. Rivera
️️️️
E. Boateng
67'
Замена
Д. Вриони
️️️️
Б. Вуд
67'
Замена
J. Panayotou
️️️️
Л. Блессинг
ГОЛ! 2:2!
Д. Баджи
Пас отдал
Л. Акоста
55'
52'
Желтая карточка
Л. Блессинг
51'
Желтая карточка
К. Хиль
Желтая карточка
О. Нвободо
36'
24'
ГОЛ! 1:2!
Г. Боу
15'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Баджи
ГОЛ! 1:0!
Д. Баджи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
88
Марко Ангуло
ОП
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
14
Доминик Баджи
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Инглэнд Революшн
1
Джордже Петрович
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
7
Густаво Боу
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
33
Isaiah Foster
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
26
Malik Pinto
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
4-2-1-1-2
18
4
Хагглунд
15
Москера
28
4
Ариас
5
Нвободо
88
Ангуло
32
Акоста
22
Барреаль
7
14
Баджи
4-2-1-3
1
Петрович
5
Бай
4
34
88
Фаррелл
8
Полстер
10
Хиль
15
Блессинг
17
Вуд
24
7
Боу
7
26
26
7
88
Ангуло
19
Сантос
19
Сантос
88
Ангуло
4
Ариас
2
Пауэлл
2
Пауэлл
4
Ариас
14
Баджи
29
29
14
Баджи
34
44
Свит
44
Свит
34
7
Боу
34
34
7
Боу
24
72
72
24
15
Блессинг
22
22
15
Блессинг
17
Вуд
9
Вриони
9
Вриони
17
Вуд
Остались в запасе
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
33
Isaiah Foster
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
Главный тренер
Яп Стам
36
Earl Edwards Jr.
ВР
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
34
London Aghedo
ЦЗ
3
Joey Akpunonu
ЦЗ
33
Isaiah Foster
ЦЗ
15
Bret Halsey
ЦЗ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
16
Joshua Bolma
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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