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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Сандефьорд
Сарпсборг 08 - Сандефьорд: обзор матча 02 июля 2023
Сарпсборг 08
02.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
6 : 1
Завершен
Сандефьорд
10'
К. Опсет
11'
В. Торп
20'
К. Опсет
51'
Й. Солтведт
68'
Р. Лундквист
79'
Э. Вихне
45'
Й. Тайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Сандефьорд
Замена
М. Хейланд
️️️️
Э. Вихне
84'
81'
Замена
S. Moen Foss
️️️️
Я. Смайлерс
81'
Замена
Ф. Лофтеснес-Бюне
️️️️
F. Palerud
ГОЛ! 6:1!
Э. Вихне
Пас отдал
С. Тибблинг
79'
Замена
M. Andersen
️️️️
К. Опсет
76'
ГОЛ! 5:1!
Р. Лундквист
Пас отдал
К. Опсет
68'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Й. Андерсен
62'
60'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
А. Тветер
57'
Замена
К. Айер
️️️️
С. Рисан Мерк
ГОЛ! 4:1!
Й. Солтведт
51'
45'
ГОЛ! 3:1!
Й. Тайе
Пас отдал
Ф. Оттоссон
31'
Желтая карточка
Я. Смайлерс
ГОЛ! 3:0!
К. Опсет
Пас отдал
Б. Утвик
20'
ГОЛ! 2:0!
В. Торп
11'
ГОЛ! 1:0!
К. Опсет
Пас отдал
М. Майгаард
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
8
Йеппе Андерсен
ОП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
32
Эйрик Вихне
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
5
Fredrik Tobias Berglie
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
25
Александер Нильссон
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сарпсборг 08
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
23
Gustav Mogensen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
7
Martin Andersen
ЦФ
Сандефьорд
12
Mats Viken
ВР
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
7
Франклин Ньенету
ПВ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
1-1-4-1-4
4
Утвик
8
Андерсен
17
Солтведт
29
Торп
22
Бонсу Баа
5
Мартинссон Нгуали
10
Лундквист
32
Вихне
20
Майгаард
22
Опсет
34
4-2-1-1-2
1
Кето
2
25
Тайе
5
3
Смайлерс
21
Оттоссон
25
Нильссон
6
Мерк
7
Коомсон
24
9
Тветер
32
Вихне
6
Хейланд
6
Хейланд
32
Вихне
8
Андерсен
11
Тибблинг
11
Тибблинг
8
Андерсен
22
Опсет
7
7
22
Опсет
2
26
Лофтеснес-Бюне
26
Лофтеснес-Бюне
2
6
Мерк
8
Айер
8
Айер
6
Мерк
9
Тветер
7
Ньенету
7
Ньенету
9
Тветер
3
Смайлерс
5
5
3
Смайлерс
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Сандефьорд
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
8
Sander Christiansen
ЦП
23
Gustav Mogensen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
12
Mats Viken
ВР
29
Wally Njie
ЦП
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
8
Sander Christiansen
ЦП
23
Gustav Mogensen
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Остались в запасе
12
Mats Viken
ВР
29
Wally Njie
ЦП
11
Youssef Chaib
ЦФ
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Сандефьорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Сандефьорд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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