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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Остин
Интер Майами - Остин: обзор матча 02 июля 2023
Интер Майами
02.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 29 тур
1 : 1
Завершен
Остин
47'
Д. Мартинес
51'
N. Lima
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Остин
Желтая карточка
Л. Кампана
90'
+9
Замена
Ш. Борджелин
️️️️
Д. Мартинес
86'
81'
Замена
М. Уррути
️️️️
Г. Зардес
81'
Замена
Й. Валенсия
️️️️
О. Вольф
Замена
К. МакВей
️️️️
Р. Тэйлор
75'
Замена
Н. Стефанелли
️️️️
Р. Робинсон
75'
Желтая карточка
Н. Аллен
72'
Желтая карточка
Я. Фрей
67'
63'
Замена
А. Лундквист
️️️️
E. Finlay
63'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Д. Факундес
Замена
Л. Кампана
️️️️
Р. Писарро
63'
Желтая карточка
Д. Руис
54'
53'
Замена
K. Keller
️️️️
А. Ринг
51'
ГОЛ! 1:1!
N. Lima
ГОЛ! 1:0!
Д. Мартинес
47'
Желтая карточка
Р. Тэйлор
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
32
Ноа Аллен
ЛЗ
17
Ян Фрей
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
14
Диксон Арройо
ОП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
77
Диего Факундес
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
26
Tyler Hall
ЦЗ
62
Исраэль Боутрайт
ЦЗ
20
Харви Невилл
ЦП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Остин
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
17
Родни Редес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
3-2-2-4
32
Аллен
27
Кривцов
17
Фрей
8
Руис
14
Арройо
21
Тэйлор
8
Кремаски
12
Каллендер
19
Робинсон
7
Писарро
77
Мартинес
2-4-2-2
1
18
Касканте
24
13
33
Вольф
7
Перейра
4
Ринг
17
Галлахер
9
Дриусси
9
Зардес
77
Факундес
21
Тэйлор
97
МакВей
97
МакВей
21
Тэйлор
19
Робинсон
34
Стефанелли
34
Стефанелли
19
Робинсон
77
Мартинес
49
Борджелин
49
Борджелин
77
Мартинес
7
Писарро
9
Кампана
9
Кампана
7
Писарро
13
21
Лундквист
21
Лундквист
13
4
Ринг
12
12
4
Ринг
33
Вольф
20
Валенсия
20
Валенсия
33
Вольф
77
Факундес
24
Ригони
24
Ригони
77
Факундес
9
Зардес
37
Уррути
37
Уррути
9
Зардес
Остались в запасе
Интер Майами
Остин
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
26
Tyler Hall
ЦЗ
62
Исраэль Боутрайт
ЦЗ
20
Харви Невилл
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
20
Matt Bersano
ВР
17
Родни Редес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
26
Tyler Hall
ЦЗ
62
Исраэль Боутрайт
ЦЗ
20
Харви Невилл
ЦП
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
17
Родни Редес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Интер Майами - Остин
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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