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Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Колорадо
Сент-Луис - Колорадо: обзор матча 02 июля 2023
Сент-Луис
02.07.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 30 тур
2 : 0
Завершен
Колорадо
4'
Т. Паркер
11'
Д. Страуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Колорадо
Замена
M. Perez
️️️️
А. Джексон
87'
Замена
Д. Нервински
️️️️
Д. Страуд
77'
Замена
C. Martins
️️️️
С. Адениран
77'
75'
Желтая карточка
Р. Призо-Мбонге
74'
Замена
Б. Галван
️️️️
Д. Лейва
74'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
М. Барриос
Замена
R. Alm
️️️️
N. Blom
67'
67'
Замена
Д. Япи
️️️️
К. Кабрал
46'
Замена
Л. Абубакар
️️️️
S. Beitashour
ГОЛ! 2:0!
Д. Страуд
11'
ГОЛ! 1:0!
Т. Паркер
Пас отдал
А. Джексон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
25
Коннор Ронан
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
12
Celio Martins
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
10
Rasmus Alm
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
16
Брайан Галван
ПВ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
4-1-2-3
1
Бюрки
15
22
Хайберт
6
26
Паркер
20
8
Страуд
19
Вассилев
7
Адениран
16
Джексон
16
Джоаккини
3-4-2-2
2
Максе
2
27
Уилсон
6
Лейва
17
Бассетт
7
Барриос
25
Ронан
19
Николсон
91
Кабрал
33
23
Ярброу
8
Страуд
2
Нервински
2
Нервински
8
Страуд
7
Адениран
12
12
7
Адениран
16
Джексон
28
28
16
Джексон
6
10
10
6
33
5
Абубакар
5
Абубакар
33
7
Барриос
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
7
Барриос
6
Лейва
16
Галван
16
Галван
6
Лейва
91
Кабрал
77
Япи
77
Япи
91
Кабрал
Остались в запасе
Сент-Луис
Колорадо
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
8
Джон Белл
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
8
Джон Белл
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Сент-Луис - Колорадо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Энерджайзер Парк
Новости команд
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