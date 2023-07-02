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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Лос-Анджелес
Даллас - Лос-Анджелес: обзор матча 02 июля 2023
Даллас
02.07.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 29 тур
2 : 0
Завершен
Лос-Анджелес
56'
Б. Камунго
90'
С. Джанкуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Лос-Анджелес
Желтая карточка
Х. Мулато
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
С. Джанкуа
Пас отдал
Ц. Нцабеленг
90'
Замена
П. Помыкал
️️️️
А. Веласко
83'
80'
Замена
Н. Ордас
️️️️
Э. Дуэньяс
Замена
Ц. Нцабеленг
️️️️
С. Ллетгет
72'
Замена
А. Корча
️️️️
Ж. Жезус
71'
Замена
Х. Мулато
️️️️
Б. Камунго
69'
65'
Замена
К. Вела
️️️️
И. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Б. Камунго
Пас отдал
Н. Тафари
56'
46'
Замена
К. Акоста
️️️️
Т. Тильман
46'
Замена
К. Опоку
️️️️
Д. Кьеллини
Желтая карточка
Ж. Жезус
24'
8'
Желтая карточка
Д. Паласиос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
3
Марко Фарфан
ЛЗ
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
2
Жеоване Жезус
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
19
Факундо Киньон
ОП
6
Эдвин Серрильо
ОП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
77
Бернард Камунго
ПВ
Главный тренер
Нико Эстевес
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
79
Стипе Биук
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
24
Амет Корча
ЦЗ
27
Герберт Эндели
ПЗ
19
Пакстон Помыкал
АП
34
Цики Нцабеленг
АП
9
Хосе Мулато
ЦФ
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
3
Келлин Акоста
ЦЗ
43
Диего Росалес
ПЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
22
Натан Ордас
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
3-4-1-2
26
Пас
3
Фарфан
25
Ибеага
91
Тафари
29
Джанкуа
19
Киньон
6
Серрильо
2
Жезус
8
Ллетгет
20
Веласко
77
Камунго
4-1-3-2
77
МакКартни
18
Дуэньяс
3
Мальдонадо
14
Кьеллини
6
Паласиос
6
Санчес
24
Холлингшид
19
Богуш
11
Тильман
99
Буанга
79
Биук
2
Жезус
24
Корча
24
Корча
2
Жезус
20
Веласко
19
Помыкал
19
Помыкал
20
Веласко
8
Ллетгет
34
Нцабеленг
34
Нцабеленг
8
Ллетгет
77
Камунго
9
Мулато
9
Мулато
77
Камунго
11
Тильман
3
Акоста
3
Акоста
11
Тильман
18
Дуэньяс
22
Ордас
22
Ордас
18
Дуэньяс
6
Санчес
10
Вела
10
Вела
6
Санчес
14
Кьеллини
90
Опоку
90
Опоку
14
Кьеллини
Остались в запасе
Даллас
Лос-Анджелес
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
27
Герберт Эндели
ПЗ
Главный тренер
Нико Эстевес
17
Элдин Якупович
ВР
43
Диего Росалес
ПЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
21
Кристиан Торрес
ЛВ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
27
Герберт Эндели
ПЗ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
43
Диего Росалес
ПЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
21
Кристиан Торрес
ЛВ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Даллас - Лос-Анджелес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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