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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Брагантино
Коринтианс - Брагантино: обзор матча 02 июля 2023
Коринтианс
02.07.2023, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Брагантино
17'
Э. Саша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Брагантино
90'
Замена
Л. Кандидо
️️️️
Гилерме
89'
Желтая карточка
Э. Сантос
85'
Желтая карточка
Соррисо
Желтая карточка
Уэсли
85'
72'
Замена
Густавиньо
️️️️
Рамирес
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Ю. Алберто
66'
Замена
Уэсли
️️️️
Биро
59'
59'
Замена
Алеррандро
️️️️
Э. Саша
46'
Замена
Гилерме
️️️️
М. Фернандес
46'
Замена
Соррисо
️️️️
Т. Борбас
Замена
Каэтано
️️️️
М. Биду
46'
Замена
М. Араухо
️️️️
Майкон
46'
Желтая карточка
Фагнер
35'
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Саша
Пас отдал
Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ЦП
8
Майкон
ЦП
36
Руан Оливейра
АП
9
Биро
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
25
Жадсом Силва
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Рамирес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
41
Ренато Сантос
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
37
Райан
ЦП
70
Рони
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
20
Жулиано
АП
20
Уэсли
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Брагантино
12
Майкон
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
36
Луан Кандидо
ЛЗ
46
Густаво Энрике
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
7
Соррисо
ЛВ
48
Натан Камарго
ОП
22
Густавиньо
АП
25
Бруно Пракседес
АП
19
Бруниньо
АП
9
Алеррандро
ЦФ
4-2-3-1
1
Кассио
21
Биду
4
Жил
5
Мурильо
23
Фагнер
20
Москардо
8
Майкон
10
Гедес
36
Оливейра
9
Биро
9
Алберто
4-1-3-2
1
Клейтон
30
Патрик
3
Сантос
13
Адерлан
29
Капишаба
25
Силва
35
Фернандес
7
Рамирес
30
Эвангелиста
8
Саша
18
Борбас
21
Биду
16
Каэтано
16
Каэтано
21
Биду
8
Майкон
8
Араухо
8
Араухо
8
Майкон
9
Биро
20
Уэсли
20
Уэсли
9
Биро
9
Алберто
9
Аугусто
9
Аугусто
9
Алберто
35
Фернандес
31
Гилерме
31
Гилерме
35
Фернандес
Гилерме
36
Кандидо
36
Кандидо
Гилерме
7
Рамирес
22
Густавиньо
22
Густавиньо
7
Рамирес
18
Борбас
7
Соррисо
7
Соррисо
18
Борбас
8
Саша
9
Алеррандро
9
Алеррандро
8
Саша
Остались в запасе
Коринтианс
Брагантино
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
41
Ренато Сантос
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
37
Райан
ЦП
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
12
Майкон
ВР
46
Густаво Энрике
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
48
Натан Камарго
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
19
Бруниньо
АП
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
41
Ренато Сантос
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
37
Райан
ЦП
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
12
Майкон
ВР
46
Густаво Энрике
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
48
Натан Камарго
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
19
Бруниньо
АП
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Коринтианс - Брагантино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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