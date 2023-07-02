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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 02 июля 2023
Сан-Хосе
02.07.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 30 тур
2 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
42'
Д. Скахан
81'
К. Эспиноса
31'
Р. Эдвардс
47'
П. Джадд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
90'
+7
Желтая карточка
Х. Ауде
Желтая карточка
J. Yueill
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
К. Эспиноса
Пас отдал
J. Yueill
81'
Замена
У. Буда
️️️️
К. Груэсо
78'
77'
Желтая карточка
Калегари
76'
Замена
Д. Агирре
️️️️
М. Дельгадо
Замена
B. Kikanovic
️️️️
Д. Скахан
72'
70'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
П. Джадд
Замена
T. Thompson
️️️️
Н. Цакирис
65'
Замена
П. Мари
️️️️
К. Акапо
65'
63'
Замена
Х. Ауде
️️️️
Р. Эдвардс
63'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Т. Бойд
Желтая карточка
Н. Цакирис
57'
47'
ГОЛ! 1:2!
П. Джадд
Пас отдал
Д. Коста
ГОЛ! 1:1!
Д. Скахан
Пас отдал
К. Акапо
42'
40'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эдвардс
Пас отдал
Д. Коста
Желтая карточка
К. Эспиноса
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
19
Престон Джадд
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
93
Жудсон
ОП
7
Уссени Буда
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
23
Даниэль Агирре
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
4-4-2
42
Даниэл
47
Трауко
6
Менса
97
29
Акапо
14
7
Эспиноса
10
Цакирис
11
Груэсо
17
Эбобиссе
16
Скахан
3-3-3-1
31
Бонд
18
Лирдам
17
Мавинга
2
Калегари
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
19
Бойд
44
Эдвардс
11
Коста
19
Джадд
10
Цакирис
22
22
10
Цакирис
29
Акапо
3
Мари
3
Мари
29
Акапо
11
Груэсо
7
Буда
7
Буда
11
Груэсо
16
Скахан
28
28
16
Скахан
44
Эдвардс
3
Ауде
3
Ауде
44
Эдвардс
8
Дельгадо
23
Агирре
23
Агирре
8
Дельгадо
19
Бойд
10
Альварес
10
Альварес
19
Бойд
19
Джадд
9
Йовелич
9
Йовелич
19
Джадд
Остались в запасе
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси
5
Daniel Munie
ЦЗ
93
Жудсон
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
33
Джонатан Клинсман
ВР
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
43
Adam Saldana
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
5
Daniel Munie
ЦЗ
93
Жудсон
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
43
Adam Saldana
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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Информация о матче
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