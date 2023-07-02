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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Нью-Йорк Сити
Монреаль - Нью-Йорк Сити: обзор матча 02 июля 2023
Монреаль
02.07.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 29 тур
0 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
33'
М. Пеллегрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Нью-Йорк Сити
65'
Желтая карточка
М. Иленич
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Ж. Ватерман
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Пеллегрини
Желтая карточка
А. Ласситер
30'
29'
Желтая карточка
М. Пеллегрини
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
27
Sean Rea
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
93
T. Alfaro
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
3-4-4
2
Ватерман
4
Камачо
95
Корбо
27
2
Ваньяма
7
Дюк
24
Салиба
14
7
Ласситер
13
40
3-2-1-3-2
24
Грэй
25
Шано
27
Моралес
35
Иленич
13
Куфре
55
Паркс
11
Пеллегрини
8
Родригес
11
Магно
15
13
2
Ватерман
6
Кэмпбелл
6
Кэмпбелл
2
Ватерман
Остались в запасе
Монреаль
Нью-Йорк Сити
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
49
Мэтт Фриз
ВР
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
93
T. Alfaro
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
15
Ousman Jabang
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
93
T. Alfaro
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Монреаль - Нью-Йорк Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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