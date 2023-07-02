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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Портленд
Миннесота Юнайтед - Портленд: обзор матча 02 июля 2023
Миннесота Юнайтед
02.07.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 30 тур
4 : 1
Завершен
Портленд
43'
Д. Чара (АГ)
45+4'
Э. Рейносо
74'
Б. Хлонгване
77'
Э. Рейносо
60'
Ф. Боли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Портленд
90'
+1
Желтая карточка
К. Паредес
78'
Замена
Д. Гутьеррес
️️️️
Ф. Боли
ГОЛ! 4:1!
Э. Рейносо
Пас отдал
Б. Хлонгване
77'
ГОЛ! 3:1!
Б. Хлонгване
Пас отдал
Z. Valentin
74'
Желтая карточка
Э. Рейносо
73'
68'
Замена
Ф. Мора
️️️️
С. Морено
Замена
К. Арриага
️️️️
М. Гарсия
65'
60'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Боли
Замена
D. Padelford
️️️️
D. Taylor
60'
59'
Замена
К. Паредес
️️️️
М. Лориа
59'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Я. Незгода
46'
Замена
Х. Москера
️️️️
Л. Мабиала
ГОЛ! 2:0!
Э. Рейносо
45'
+4
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Чара
43'
Желтая карточка
D. Taylor
34'
Желтая карточка
Х. Дотсон
21'
Желтая карточка
М. Боксолл
16'
Желтая карточка
M. Tapias
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
92
Ноэль Калискан
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
44
Марвин Лориа
ПВ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Миннесота Юнайтед
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
59
Devin Padelford
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
14
Emmanuel Iwe
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
6
V. Griffith
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
3-2-1-4
1
3
15
Боксолл
4
31
Дотсон
20
Трапп
10
Рейносо
77
8
Гарсия
21
Хлонгване
27
4-2-2-2
31
Ивачич
15
Миллер
13
Жупарич
33
Мабиала
26
Браво
21
Чара
92
Калискан
44
Лориа
10
Морено
9
Боли
11
Незгода
27
59
59
27
8
Гарсия
16
Арриага
16
Арриага
8
Гарсия
33
Мабиала
29
Москера
29
Москера
33
Мабиала
44
Лориа
8
Паредес
8
Паредес
44
Лориа
9
Боли
16
Гутьеррес
16
Гутьеррес
9
Боли
10
Морено
99
Мора
99
Мора
10
Морено
11
Незгода
9
Фогаса
9
Фогаса
11
Незгода
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Портленд
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
14
Emmanuel Iwe
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
6
V. Griffith
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
14
Emmanuel Iwe
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
99
Fred Emmings
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
6
V. Griffith
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Портленд
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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Портленд
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4
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